La reflexión de Kiko Rivera tras la tragedia ferroviaria: “Ese AVE lo he cogido un millón de veces”

El lamentable accidente ferroviario en Urda ha causado una honda conmoción en todo el país. Entre las personalidades que han expresado su sentir, se encuentra Kiko Rivera, quien ha compartido cómo esta tragedia ha resonado en él debido a su relación tan habitual con esa ruta.

El cantante usa frecuentemente la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. Al enterarse del siniestro, lanzó una reflexión sobre la fragilidad de la normalidad en los viajes. Además, ofreció su apoyo a las víctimas, a sus familias y a los heridos en el accidente.

Una ruta familiar convertida en recuerdo doloroso

“Ese AVE lo he cogido un millón de veces”, comentó Rivera al hablar del tren implicado en la tragedia. Se mostró especialmente afectado, pensando en los pasajeros que viajaban con sus planes y seres queridos aguardando su llegada.

Su mensaje giró en torno a la idea de que la cotidianidad puede volverse un desafío en un abrir y cerrar de ojos. La cercanía que siente hacia este trayecto hizo que la noticia del accidente se convirtiera en algo personal, en vez de ser simplemente un evento lejano.

Kiko también admitió que le resultaba complicado encontrar las palabras adecuadas para transmitir el sufrimiento que viven las familias afectadas. Finalizó su primera reacción con un mensaje cálido hacia quienes han perdido a sus seres queridos y envió fuerza a los heridos.

El aplazamiento de una canción

Poco después, reveló otra decisión vinculada al accidente. Había planeado lanzar el 30 de octubre su primer single titulado “He vuelto a nacer”, pero optó por posponerlo hasta el 5 de noviembre.

En un vídeo que compartió en sus redes sociales, enfatizó que no veía apropiado celebrar su estreno en medio de esta tragedia. “Mi canción puede esperar”, indicó, con una visible emoción.

Esta decisión pone de relieve cómo el suceso ha impactado también en la agenda de personalidades del entorno mediático. En el caso de Rivera, el aplazamiento conecta directamente con la fuerte carga emocional que le generó el saber que el accidente ocurrió en una línea que ha recorrido en numerosas ocasiones.

Una tragedia que mantiene a España de luto

El choque sucedió el 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, a lo largo de la línea que une Madrid con Sevilla. En el incidente se vieron involucrados un tren AVE de Renfe y otro convoy de Iryo que estaba parado en la vía.

El recuento inicial apuntó a un saldo de al menos 68 víctimas mortales. También se reportaron decenas de heridos, mientras los equipos de emergencia continuaban su labor en la zona y las autoridades mantenían activa la investigación sobre las causas.

La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida. Este trágico evento provocó diversas muestras de duelo y solidaridad entre personalidades públicas, como Rafa Nadal, Pau Gasol, Tamara Falcó, Alejandro Sanz, Ana Obregón y Eva González.

En este marco, el gesto de Kiko Rivera va más allá de un simple comentario en redes sociales. Ha decidido posponer la fecha de su estreno, mientras el país enfrenta una tragedia que ha transformado un recorrido habitual en un recuerdo doloroso para cientos de familias.