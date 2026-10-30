Luto en Hollywood: muere Patrick Stewart, el mítico capitán Picard de ‘Star Trek’

La pérdida de Patrick Stewart pone fin a una trayectoria que abarcó seis décadas en el teatro clásico, la televisión y el cine. El actor británico, quien se convirtió en un ícono mundial gracias a Star Trek y X-Men, falleció a los 86 años en su residencia en Los Ángeles.

Su representante, Kelly Bush Novak, informó que Stewart falleció el miércoles tras un breve periodo marcado por el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su esposa, Sunny, estuvo presente a su lado durante sus últimos instantes. La noticia también fue corroborada por diversos medios internacionales y por el círculo cerca del intérprete.

Del teatro de Shakespeare al timón de la nave estelar

Nacido en Mirfield, Yorkshire, en el año 1940, Stewart creció en un entorno modesto. Antes de alcanzar la fama internacional, había forjado una sólida carrera teatral, siendo parte de la Royal Shakespeare Company. Esta experiencia dejó una huella indeleble en su forma de actuar: un tono de voz firme, gestos contenidos, y una presencia que llenaba la pantalla sin necesidad de exageraciones.

El gran despegue en su carrera llegó con Jean-Luc Picard, el capitán de la nave Enterprise en Star Trek: La nueva generación. La serie, que se emitió entre 1987 y 1994, convirtió al actor en un referente para varias generaciones. Picard no era el héroe de acción típico. Era un personaje reflexivo, culto y siempre predispuesto a negociar en lugar de imponer su autoridad.

El personaje apareció en más de 170 episodios y luego regresó en varias películas. Stewart retomó su papel en Star Trek: Picard, serie emitida entre 2020 y 2023. Este regreso permitió explorar una relación inusual entre el actor y su personaje: más que recuperar una franquicia, se trató de reflexionar sobre el tiempo, la pérdida y la responsabilidad.

Su carrera se puede dividir en tres etapas interconectadas:

La formación en teatro y los clásicos británicos.

La exposición internacional a través de Star Trek.

La conexión con nuevas generaciones de espectadores mediante Marvel y X-Men.

El profesor Xavier y el renacer de la fama

A inicios de los años 2000, Stewart volvió a cambiar de registro. En la saga X-Men se puso en la piel de Charles Xavier, conocido como Profesor X, un mentor caracterizado por su inteligencia, compasión, y el conflicto entre humanos y mutantes.

Esta elección consolidó una imagen pública que ya había cimentado como Picard. Stewart encarnaba a líderes que escuchaban, reflexionaban y asumían las consecuencias de sus acciones. En una industria que a menudo presenta héroes impulsivos, su estilo ofreció una autoridad serena.

Su colaboración con Ian McKellen, quien interpretó a Magneto, también adquirió relevancia más allá de la pantalla. Ambos mantuvieron una amistad cuidada por el público, dándole a la saga una dimensión más adulta. La oposición entre sus personajes funcionaba porque tras ella existía una rica experiencia interpretativa y una química palpable.

Además, Stewart participó en Logan y otras producciones ligadas al universo de Marvel. Se tenía previsto que retomara su papel de Xavier en Avengers: Doomsday. Marvel Studios expresó su pesar por su fallecimiento y lo describió como un talento excepcional, un colaborador generoso y un auténtico caballero.

Una figura pública sin excesos

La imagen de Patrick Stewart se forjó de manera diferente a la de muchas estrellas de Hollywood. Su fama surgió de personajes icónicos, pero nunca dependió de una exposición constante de aspectos de su vida personal. La audiencia conocía su trabajo, su voz y sus papeles más memorables; pero sabía poco de su vida cotidiana.

Esa distancia contribuyó a consolidar su prestigio. Stewart pudo ser parte de grandes franquicias sin ser definido por ellas. También mantuvo un vínculo visible tanto con el teatro como con la tradición interpretativa británica, dos elementos que explican la profundidad y precisión de sus actuaciones.

Su figura ilustra cómo la cultura popular puede elevar a un intérprete especializado en un referente global. Primero, logró el reconocimiento entre los aficionados a la ciencia ficción. Más tarde, una nueva generación lo redescubrió como Profesor X. En ambos casos, la conexión se sustentó en personajes de notable humanidad.

La noticia de su fallecimiento deja en suspenso su aparición en Avengers: Doomsday, que estaba programada para diciembre de 2026. Más allá de ese proyecto, queda un legado que fusiona a Shakespeare, la ciencia ficción y el cine de superhéroes sin perder su esencia: la de un actor que convirtió la serenidad en su mayor expresión de autoridad.