Halle Berry pierde la custodia de su hijo tras las acusaciones de abusos hacia el menor

La disputa que enfrenta a Halle Berry y Olivier Martinez ha entrado en una nueva etapa. Según informa El Economista, por el momento, la actriz no podrá recuperar la custodia física principal de su hijo Maceo, de 13 años. Aun así, seguirá compartiendo la custodia legal con su exmarido.

Esta decisión se produce después de varias audiencias en un tribunal de Los Ángeles. El juez desestimó la solicitud de Martinez para una orden de protección permanente y levantó la restricción cautelar inicial, pero impuso un régimen temporal que limita el tiempo que Berry puede pasar con el menor.

Una acusación que cambió el acuerdo familiar

Martinez ha acusado a Berry de agredir físicamente a Maceo en un incidente ocurrido el 26 de septiembre. En los documentos presentados ante el tribunal, afirmó que la actriz lo había agarrado del cuello y le había causado lesiones. Asimismo, mencionó que han existido otros episodios similares a lo largo de los años.

Berry ha rechazado todas las acusaciones. En su declaración ante el tribunal, defendió que nunca ha maltratado a su hijo, ni física ni emocionalmente, y se distanció de la imagen de una persona violenta. Su equipo legal tildó las afirmaciones de su exmarido de infundadas y engañosas.

Esta situación ha afectado un acuerdo que la expareja había establecido desde la finalización de su divorcio en 2023. Hasta que se produjo la intervención judicial, ambos compartían la custodia física y legal de Maceo.

Para resumir la situación actual:

Custodia legal: sigue siendo conjunta.

sigue siendo conjunta. Custodia física principal: permanece con Martinez.

permanece con Martinez. Visitas de Berry: limitadas a horarios diurnos y sin pernocta.

limitadas a horarios diurnos y sin pernocta. Orden de protección: la solicitud de Martinez fue desestimada.

la solicitud de Martinez fue desestimada. Próxima revisión: se evaluará el régimen en noviembre.

El menor, en el centro de la disputa

Durante el proceso, Maceo tuvo la oportunidad de declarar ante el tribunal. Su testimonio se limitó a la solicitud relacionada con la orden de protección, según la información que ha trascendido sobre la audiencia. La participación del adolescente añade una carga emocional a un conflicto que ha pasado de la negociación privada a la esfera pública.

La hija mayor de Berry, Nahla Aubry, también ofreció su testimonio en defensa de su madre, asegurando que nunca ha presenciado actos de violencia física de parte de la actriz hacia Maceo, y describió la relación entre ellos como muy cercana.

Por otro lado, la actriz cuestionó el valor de una fotografía presentada por Martinez durante el juicio, argumentando que la imagen no evidenciaba ninguna lesión ni marca que respaldara su acusación.

Fama, privacidad y una batalla bajo los focos

Este caso vuelve a poner la vida familiar de una estrella de Hollywood bajo el escrutinio público. Berry y Martinez, que se separaron en 2015 tras dos años de matrimonio, continúan lidiando con sus diferencias sobre la crianza de su hijo incluso tras el divorcio.

La decisión anunciada no cierra la cuestión de la custodia de forma definitiva. Aunque el juez ha desestimado la orden de protección permanente, persisten las restricciones en las visitas de Berry. En noviembre, el tribunal deberá evaluar si mantiene o modifica el acuerdo, en un escenario donde el futuro de Maceo sigue siendo el núcleo de esta contendida disputa, bajo la atenta mirada de los medios.