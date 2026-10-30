Mariano Rajoy se despide de Fátima Báñez: «Escribo porque necesito hacerlo»

La pérdida de Fátima Báñez ha dejado una profunda impresión en Mariano Rajoy, quien ha optado por una carta personal para rendir homenaje a quien fue su ministra y amiga. En el escrito, el expresidente revela el motivo de su decisión: «Escribo porque necesito hacerlo. También porque quiero que me lea».

Báñez, que contaba con 59 años, perdió la vida en el accidente ferroviario en Toledo mientras viajaba en un tren de Iryo con dirección a Sevilla. Iba a asistir a un acto organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía. La CEOE confirmó su fallecimiento después de varias horas de incertidumbre.

La despedida de Mariano Rajoy

Rajoy evita el formalismo y se expresa desde la cercanía. Presenta a Báñez como una mujer inteligente, capaz y firme, aunque también mostró flexibilidad cuando las circunstancias lo demandaban. Su recuerdo abarca el ámbito político, pero el núcleo del mensaje gira en torno a la persona que conoció a lo largo de los años.

«Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca», remarca el expresidente. Con estas palabras, esboza un retrato alejado de la confrontación política y relacionado con un estilo laboral más sutil. Para Rajoy, no era una doctrina lo que movía a Báñez, sino su capacidad de ajustar sus decisiones a cada situación.

El exlíder del Gobierno también recuerda la amistad que compartieron más allá de la vida pública. Formaban parte de un círculo de amigos que se reunía con frecuencia. Este aspecto transforma el tono de la despedida: ya no se trata solamente de un exjefe de Gobierno, sino de alguien que está sintiendo la pérdida de una persona cercana.

Una trayectoria entre la política y la empresa

Fátima Báñez, nacida en Huelva en 1967, desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, durante los dos mandatos de Mariano Rajoy. Su nombre está vinculado a la reforma laboral de 2012, una de las medidas más significativas y debatidas de aquella legislatura.

Después de su etapa en la política activa, se unió a la CEOE. Desde 2020, presidía la Fundación CEOE, donde mantuvo un contacto directo con el ámbito empresarial, participando en iniciativas enfocadas en el empleo, la formación y la modernización de la economía.

Su trayectoria se puede dividir en tres momentos clave:

2011-2018: ministra de Empleo y Seguridad Social.

ministra de Empleo y Seguridad Social. Desde 2020: entrada en la Fundación CEOE.

entrada en la Fundación CEOE. En el momento del accidente: presidenta de la Fundación CEOE y figura activa en la patronal.

Su fallecimiento generó una oleada de mensajes de condolencias entre políticos, empresarios y excompañeros de trabajo. El portavoz del PP, Borja Sémper, también manifestó su tristeza por la pérdida y recordó la cercanía que mantenía con la exministra.

El recuerdo que queda

En la parte final de su carta, Rajoy dirige unas palabras a Jaime Alonso, el esposo de Báñez, y a sus dos hijos. Reconoce el sufrimiento de la familia, pero confía en que encontrarán la fortaleza para sobreponerse con el tiempo. «Es lo que ella nos pide a todos», escribe.

El expresidente concluye su homenaje evocando la simpatía, la alegría y la generosidad de su antigua compañera. Su mensaje une la vida pública con la memoria personal: detrás de la ministra y la presidenta de una fundación se encuentra una mujer que será recordada por sus amigos y su familia.

La despedida de Rajoy no busca reabrir debates políticos. Prefiere conservar una imagen cercana de Báñez, vinculada a la amistad y a una forma tranquila de entender la vida pública. En un momento tan marcado por la tragedia, su carta reivindica el valor de recordar a aquellos que dejan una huella que trasciende más allá de su cargo.