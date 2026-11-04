Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell’Atte por no creerse sus acusaciones contra Alessandro Lequio

Ana Obregón ha decidido dar un paso al lado en una de las disputas más sonadas de la crónica social en España. A través de un comunicado en Instagram, la actriz ha pedido perdón a Antonia Dell’Atte por haber puesto en duda, en 2021, una denuncia de malos tratos presentada contra Alessandro Lequio.

Esta rectificación llega cinco años después de aquellas polémicas declaraciones y en el mismo espacio donde se originaron: las redes sociales. Obregón reconoce ahora que sus acusaciones carecían de fundamento y acepta que perjudicaron la imagen de la modelo italiana.

Un comunicado con tono de reparación

La actriz recuerda que el 29 de abril de 2021 acusó de forma pública a Dell’Atte de haber falsificado una denuncia por malos tratos que fue presentada en 1991 contra su entonces marido, Alessandro Lequio. En su momento, alegó haber visto un informe de la policía científica que respaldaba su versión.

Sin embargo, en este nuevo contexto, admite que desconocía decisiones judiciales firmes del juzgado instructor y de la Audiencia de Madrid que confirmaban que Dell’Atte no había falsificado dicho documento. En su mensaje, Obregón asume de manera clara la falsedad de aquellas afirmaciones y decide ofrecer una reparación pública.

El comunicado incluye tres puntos clave:

Pide disculpas por las declaraciones hechas en contra de Dell’Atte.

Reconoce el daño infligido a su honor y reputación.

Publica la rectificación en Instagram, ante una audiencia de más de un millón de seguidores.

Elegir esta plataforma no es un detalle irrelevante. La acusación original circuló entre una amplia comunidad digital y ahora la disculpa se canaliza por el mismo medio. Este episodio pone de manifiesto el impacto que tienen las declaraciones de los famosos sobre temas judiciales y familiares en un escaparate de millones de personas.

Antonia Dell’Atte y una historia marcada por la exposición pública

La denuncia mencionada por Obregón data de 1991, cuando Dell’Atte denunció a Lequio, su exmarido y padre de su hijo, Clemente Lequio. Durante años, la relación entre los tres quedó expuesta en programas de televisión, entrevistas y publicaciones en las redes sociales.

En 2021, las palabras de Obregón sumaron un nuevo capítulo a esta historia. Dell’Atte y su entorno defendieron la validez de su denuncia, mientras que el enfrentamiento se tornó público debido a la notoriedad de los implicados.

Obregón reconoce ahora que sus declaraciones generaron consecuencias tanto personales como morales. Su disculpa no se limita a Dell’Atte; también se dirige a Clemente, a quien menciona al final de su mensaje.

“No basta con arrepentirse en silencio”, escribe la actriz en la posdata de su comunicado.

A continuación, lanza una petición directa: “Lo siento mucho, Antonia. Lo siento mucho, Clemente”. La imagen que acompaña su mensaje, con Obregón y Dell’Atte, refuerza su voluntad de cerrar el conflicto reconociendo su error.

La respuesta de Dell’Atte

Antonia Dell’Atte compartió en sus redes el comunicado de Obregón. Posteriormente, según varios medios, transmitió una reacción a la periodista Marta Riesco, la cual se difundió en el programa El Sótano, de TEN.

La modelo calificó este gesto como una manera de poner en evidencia a quien considera responsable de su sufrimiento. Su respuesta mantiene la misma dureza que ha caracterizado esta disputa a lo largo de las décadas, aunque confirma que la disculpa de Obregón no ha pasado desapercibida.

Por ahora, Alessandro Lequio no ha ofrecido una declaración extensa sobre la disculpa. Sí ha publicado un mensaje que ciertos medios consideran significativo, aunque su contenido no añade explicaciones detalladas sobre las acusaciones o la rectificación.

Este caso ilustra cómo una afirmación difundida desde una cuenta personal puede cobrar relevancia pública. Además, recuerda que, en la vida de los famosos, una rectificación puede tardar años en llegar, pero finalmente alcanza a la misma audiencia que alimentó el conflicto.