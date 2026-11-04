Bad Gyal rompe su silencio y habla de su polémico baile con Rauw Alejandro en Puerto Rico

El gesto duró solo unos segundos, pero se quedó grabado en la memoria de miles de asistentes. Bad Gyal ha revelado ahora las razones que la llevaron a apartar a Rauw Alejandro durante un concierto que tuvo lugar en Puerto Rico en diciembre de 2023.

Este momento se produjo tras la interpretación de una colaboración entre ambos. Rauw Alejandro intentó acercarse para bailar con ella, pero la artista catalana contrarrestó ese intento con su brazo, aclarándole que su propósito en el escenario era cantar.

Una escena que se convirtió en polémica

El concierto se desarrolló en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como El Choli. Hasta ese instante, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, la tensión surgió entre canciones, cuando Rauw Alejandro trató de acercarse de una manera más cercana a su compañera en el baile.

Bad Gyal reaccionó separándose de él y expresó que deseaba hacer “lo que le tocaba”, es decir, cantar, antes de dejar que el artista puertorriqueño fuera el centro de atención. Este instante se compartió rápidamente en redes sociales, generando diversas interpretaciones sobre la relación que mantenían ambos.

Luego del incidente, Rauw Alejandro defendió que las interacciones en el escenario formaban parte del espectáculo. Por su parte, Bad Gyal también intentó calmar las aguas y desmintió que existiera un conflicto personal entre los dos artistas.

“No me arrepiento de nada”

Casi tres años después, la cantante ha reflexionado sobre aquel momento en una entrevista con el locutor puertorriqueño Jorge Pabón, que se emitió en el pódcast Molusco TV. Su explicación mezcla incomodidad, estrategia mediática y una clara preocupación por su imagen pública.

Bad Gyal ha afirmado que no se arrepiente de haber marcado esa distancia. Según comentó, prefería que el público la considerara “sosa” a verse envuelta en rumores vinculados con Rauw Alejandro y Rosalía, cuya ruptura había ocurrido poco tiempo antes del concierto.

La artista sintetizó así el dilema al que se enfrentaba:

Podía ser vista como alguien distante por no bailar.

También podía recibir críticas por su relación profesional con Rosalía.

Cualquier gesto podría alimentar una historia que no le correspondía.

La intérprete de Fiebre explicó que no quería quedar atrapada entre esas interpretaciones. “De los dos lados me hubiese salpicado mal”, manifestó durante la charla.

El peso de la imagen pública

Bad Gyal ha admitido que reflexionó sobre cómo podría repercutir aquel gesto en su proyección profesional. Rosalía y Rauw Alejandro gozaban en aquel momento de una gran notoriedad internacional, y cualquier interacción entre los tres podía adquirir una relevancia diferente en redes y medios de comunicación.

La cantante ha destacado que su decisión no se debió a un enfrentamiento con Rosalía. De hecho, opina que su compañera no se habría molestado si hubiera bailado con Rauw. La razón principal fue controlar la forma en que quería ser percibida por el público.

Este episodio pone de manifiesto una realidad que enfrentan los famosos: un instante improvisado puede convertirse en una etiqueta perdurable. En el escenario, una reacción personal se ve expuesta a comentarios, vídeos editados y lecturas sobre relaciones que los protagonistas no siempre pueden manejar.

A pesar de todo, Bad Gyal ha declarado que mantiene una relación cordial tanto con Rauw Alejandro como con su equipo. También ha compartido que ambos discutieron lo sucedido y que el incidente no afectó su vínculo profesional. La escena sigue circulando, pero para la catalana, el límite que marcó aquella noche sigue siendo una decisión personal.