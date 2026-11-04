Britney Spears estalla contra su hermana Jamie Lynn y su exmarido: “Me hicieron sentir como una esclava”

Britney Spears ha vuelto a abrir en canal las heridas de su entorno familiar más cercano. En una publicación realizada en Instagram, tal como recoge Infobae, la artista lanzó duras acusaciones contra su hermana, Jamie Lynn Spears, y su exmarido, Kevin Federline, a quienes culpó de haberla humillado y de actuar a sus espaldas.

El mensaje, compartido el 1 de noviembre, concluyó con una declaración contundente: “Voy a encontrar una nueva familia”. Spears también mencionó que ambos la hicieron sentir “como una esclava”, una frase que enlaza su conflicto familiar con años de control y exposición que han definido su vida en el ojo público.

Las acusaciones contra Jamie Lynn y Kevin Federline

La cantante narró que su hermana le prohibió cargar en brazos a su sobrina Ivy durante las visitas que hizo a Luisiana en plena pandemia de COVID-19. Spears aseguró que esos viajes se estiraban durante dos semanas y que Jamie Lynn nunca le permitió sostener a la pequeña.

Las denuncias sobre Kevin Federline se relacionan con una situación más cotidiana. Según Spears, su exmarido le negaba el uso del baño en su hogar cuando iba a recoger a sus hijos. La artista presentó ambos episodios como parte de un trato degradante y de una relación envuelta en secretos.

Britney Spears y Kevin Federline estuvieron casados entre 2004 y 2007.

La pareja tiene dos hijos: Sean Preston, de 21 años, y Jayden James, de 20.

La cantante vinculó sus experiencias con los años en que trabajó bajo la influencia de su padre.

La reciente publicación no solo revive una disputa familiar. También pone de manifiesto cómo la vida privada de una estrella internacional se convierte en un espectáculo público, incluso cuando los involucrados intentan mantener distancia.

Una relación rota por años de exposición

El distanciamiento entre Britney y Jamie Lynn tiene raíces mucho más profundas. La relación entre ambas se deterioró durante la tutela legal que controló muchos aspectos de la vida de la cantante entre 2008 y 2021.

Britney ha mencionado en varias ocasiones que esa etapa afectó su autonomía y su identidad. Aunque la tutela culminó en noviembre de 2021, sus efectos persisten en la manera en que la artista percibe sus relaciones familiares y su propia imagen pública.

En sus memorias, Spears dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. Escribió que Jamie Lynn siempre sería su hermana y que la quería a ella y a su familia. Sin embargo, las recientes acusaciones reflejan que esa puerta no ha cerrado las tensiones acumuladas.

En septiembre de 2025, fuentes cercanas aseguraron que las hermanas estaban experimentando un momento más sereno e incluso consideraban reunirse en Los Ángeles. El mensaje de ahora vuelve a poner en jaque esa aparente paz.

Famosos y vida pública: cuando la intimidad se convierte en noticia

El caso de Britney Spears ilustra una de las contradicciones más evidentes de la cultura de las celebridades: el estrellato brinda una plataforma para expresarse, pero transforma cada conflicto personal en contenido público.

La cantante no solo busca distanciarse de quienes considera parte de su pasado. También intenta redefinir su entorno desde una perspectiva de mayor libertad. Su declaración sobre encontrar una nueva familia es, por tanto, un acto emocional y un claro aviso de ruptura con los papeles que otros le han asignado a lo largo de los años.

Por el momento, este episodio suma un nuevo capítulo a una historia familiar seguida por millones de personas. En el centro de todo permanece una artista que lucha por recuperar el control de su narrativa, aunque cada palabra la vuelva a colocar bajo los reflectores.