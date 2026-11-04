Preocupación por Amaia Montero tras sus últimos conciertos: “Estoy sufriendo mucho”

Amaia Montero ha manifestado que está atravesando momentos difíciles debido a la presión que conlleva su regreso a los escenarios con La Oreja de Van Gogh. La artista comentó “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho” en respuesta a una publicación de Arnau de la Eygee, quien la defendió ante críticas recientes.

Este mensaje, conciso y sincero, ha generado inquietud entre sus seguidores. Aunque no indica un problema de salud específico, sí revela el profundo impacto emocional que las críticas sobre su voz, su imagen y sus conciertos están teniendo en ella.

Un regreso marcado por el escrutinio

Montero ha vuelto a unirse a la célebre banda donostiarra durante la gira Tantas cosas que contar Tour. Su reaparición había suscitado grandes expectativas tras un prolongado periodo alejada de los escenarios, pero también ha colocado cada uno de sus conciertos bajo un análisis riguroso.

En las redes sociales, se están compartiendo fragmentos de diferentes shows, donde algunos usuarios han cuestionado su afinación. Uno de los momentos que más reacciones generó fue durante la interpretación de El último vals, aunque las críticas también han abarcado su forma de vestirse y su apariencia física.

Esta situación resulta especialmente complicada para una artista que ha hablado abiertamente en el pasado sobre sus desafíos de salud mental. En otras etapas, ha admitido haber estado lidiando con episodios de depresión y ansiedad, aunque en su mensaje reciente no da detalles médicos, lo que impide llegar a un diagnóstico claro.

El apoyo de sus compañeros y del público

La respuesta de Amaia se produjo tras la publicación de un vídeo por parte de Arnau de la Eygee, en el que se defendía de los comentarios desfavorables. La cantante agradeció el gesto, subrayando que la situación le afecta más de lo que había querido mostrar hasta ahora.

Además, la banda ha mostrado su apoyo constante durante las actuaciones. Después de uno de los recientes conciertos, sus compañeros incluso solicitaron un aplauso para la vocalista en un momento complicado, y el público respondió con una ovación, contrastando así con el tono de algunas críticas en línea.

La gira ha combinado el interés por su retorno con una exposición intensa:

Vídeos cortos que se convierten en objeto de discusión.

Críticas sobre su interpretación de determinados temas.

Comentarios respecto a su apariencia y vestuario.

Mensajes de aliento de seguidores y compañeros.

Fama, fragilidad y vida pública

Este caso vuelve a poner de manifiesto la compleja relación entre la fama y la exposición mediática. Un error puntual en una actuación puede quedar registrado, compartirse en múltiples plataformas y acabar determinando la percepción pública sobre toda una presentación. Para los artistas, la frontera entre la crítica profesional y la burla personal se difumina rápidamente.

Así, Montero enfrenta ahora el reto más delicado de su retorno: continuar con la gira al tiempo que intenta retomar el control de su propia imagen. Sus cinco palabras no abarcan toda la situación, pero transmiten claramente el desgaste ante una conversación pública que ha dejado de centrarse exclusivamente en su música.

El regreso de Amaia Montero no se mide simplemente por la perfección de cada nota, sino también por la capacidad de los focos para recordar que, detrás de cada actuación, hay una persona con sentimientos y luchas.