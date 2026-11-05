Irene Villa, angustiada ante el estado de salud de su marido: «Casi me dejan viuda»

La inquietud vuelve a ser un protagonista en la vida de Irene Villa. Su esposo, David Serrato, se encuentra atravesando un delicado momento de salud y continúa a la espera de un diagnóstico que le permita comenzar el tratamiento adecuado. La periodista ha ofrecido una actualización sobre su situación tras semanas de incertidumbre.

“Todavía estamos esperando los resultados de la biopsia, pero no está bien”, ha manifestado Villa. En sus declaraciones, ha informado que Serrato presenta ganglios inflamados en diversas áreas del tórax y es víctima de intensos dolores. La familia espera que los análisis aclaren de forma pronta el origen del problema y permitan llevar a cabo un tratamiento médico eficaz.

Un ingreso que alteró sus planes

Todo empezó a principios de octubre, cuando la pareja se vio obligada a cancelar sus planes de realizar juntos el Camino de Santiago. David no se había sentido bien durante meses y, tras varias consultas médicas, un TAC reveló alteraciones que exigían más pruebas.

Entre los hallazgos comunicados se incluyen:

Trombos.

Una embolia pulmonar.

Ganglios inflamados y paquetes adenopáticos en diferentes áreas del tórax.

Dolor persistente y una evolución que no ha cumplido con las expectativas.

David fue ingresado en el Hospital Santa Bárbara de Soria el pasado 6 de octubre. Desde entonces, la espera de la biopsia se ha convertido en un punto de gran tensión para la pareja. La falta de un diagnóstico claro ha retrasado también el inicio del tratamiento.

“Casi me dejan viuda, aún no tiene tratamiento”, ha lamentado Irene. Esta frase encapsula el temor que genera una complicación que, como había explicado antes, pone en peligro la vida de su esposo. La periodista ha admitido que el proceso se siente “extremadamente lento” y que el desgaste emocional se intensifica cada día.

La fuerza de una relación expuesta

Villa ha compartido parte de esta experiencia con sus seguidores, sin esquivar la dureza del momento. La exposición pública es parte de su vida, pero en esta ocasión sus mensajes revelan una faceta más íntima: la de una mujer que acompaña a su pareja mientras los médicos terminan de realizar las pruebas necesarias.

David, por su parte, intenta mantener una actitud optimista. Irene ha comentado que él le infunde fuerza y confía en poder recuperarse, a pesar del dolor y la incertidumbre. Ambos han tenido que pausar temporalmente sus viajes y compromisos para enfocarse en la recuperación.

La preocupación cobra un significado particular, ya que Serrato superó un linfoma de Hodgkin en estadio IV en 2007. Los medios que han difundido sus declaraciones subrayan que la biopsia debería ayudar a determinar la magnitud de la situación actual, aunque por el momento no hay un diagnóstico confirmado.

Mientras se espera ese resultado, Irene ha disminuido su ritmo de vida y se mantiene al lado de su esposo. Así, la familia enfrenta una espera que impacta no solo en la salud, sino también en la vida diaria de una pareja que ha aprendido a convertir los desafíos en proyectos compartidos. El Camino de Santiago podrá esperar; ahora, toda su energía se centra en encontrar respuestas y recuperar la tranquilidad.