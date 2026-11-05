Sara Carbonero confiesa su miedo a la muerte: «No sé lo que hay después»

Sara Carbonero ha vuelto a compartir aspectos personales en La Mesa, el programa conducido por Cristina Pardo en Antena 3. Durante una charla acerca del paso del tiempo, la presión estética y la vida pública, la periodista ha admitido su miedo a la muerte, un temor que se intensifica ante el sufrimiento que puede dejar en quienes quedan atrás.

La revelación surgió en el marco de un debate sobre el envejecimiento. Carbonero comentó que su temor a cumplir años no solo se limita a los cambios físicos, sino que también está ligado a la sensación de acercarse al final de la existencia y la posibilidad de sentir arrepentimiento por lo que no se ha logrado hacer.

Una mirada distinta al envejecimiento

La periodista hizo hincapié en que la relación con la edad va más allá del mero aspecto físico. A su juicio, la sociedad todavía aprecia de forma desigual a hombres y mujeres. Mientras los hombres suelen conservar sus oportunidades profesionales con el paso del tiempo, las mujeres se enfrentan a una presión estética mayor y a un margen menor para envejecer de forma pública.

Aseguró también que en la actualidad se siente mejor que hace 15 años. Ahora tiene más claras sus prioridades, es capaz de relativizar problemas y se toma el tiempo necesario para estar con quienes quiere. En este proceso, subrayó, sus hijos han influido significativamente en su percepción del tiempo.

Su concepto de envejecer con dignidad no consiste en luchar contra el tiempo, sino en aprender a vivirlo con calidad. Asimismo, aboga porque la sociedad no rechace ni penalice a quienes cumplen años.

El miedo a lo desconocido

La charla se tornó más profunda cuando Carbonero abordó el tema de la muerte. La periodista confesó que no tiene claridad sobre lo que sucede después y que esa incertidumbre le produce angustia. No se presenta de manera rígida, sino que es una inquietud que asoma en ciertos momentos.

“Tengo miedo a la muerte. No sé lo que hay después”.

No obstante, su mayor preocupación no radica únicamente en ella. “Tengo miedo, sobre todo, por la gente que se queda”, comentó, aludiendo al dolor que una pérdida puede causar. Detalló que estos pensamientos aparecen de forma inesperada y que le inquieta especialmente el impacto emocional en sus seres queridos.

Carbonero expresó que, aunque tiene fe, esta es algo mutable. Cree en Dios, pero reconoció que su confianza no siempre se mantiene constante. Para ella, la incertidumbre y la falta de control son dos de los aspectos más desafiantes de aceptar.

La exposición de una figura pública

La intervención pone de manifiesto cómo la vida pública de una persona conocida puede transformar experiencias privadas en temas de interés social. Durante años, Carbonero ha forjado una imagen vinculada al periodismo, la televisión y la comunicación digital, pero también ha compartido momentos difíciles de su vida, como su enfermedad y el luto por la pérdida de su madre.

Esta exposición genera una relación especial con el público. Los famosos suelen estar relacionados con el éxito, la belleza o la seguridad, pero revelaciones como las de Carbonero trasladan la atención hacia sentimientos comunes: el miedo, la incertidumbre, el paso del tiempo y la preocupación por la familia.

Su reflexión no elimina el temor, pero sí transforma la manera en que se aborda. Frente a la presión de mostrar control, la periodista eligió hablar de sus dudas con sinceridad. Y recordó que vivir con mayor claridad también significa aceptar aquello que está más allá de nuestro control.