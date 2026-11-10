El consultor político español Isaac Hernández, premiado en los Reed Latino Awards 2026 en Panamá

El consultor y estratega político español Isaac Hernández ha sido distinguido en los Reed Latino Awards 2026, celebrados en la ciudad de Panamá, uno de los certámenes internacionales de referencia en comunicación política, marketing electoral y consultoría estratégica.

El consultor político ha sido galardonado en la categoría de Mejor Trabajo de Investigación Cualitativa en Comunicación Política (Grandes Audiencias) por su estudio Factores que determinan el voto: un enfoque interdisciplinar del comportamiento electoral. El reconocimiento distingue su investigación sobre los procesos que intervienen en la decisión de voto.

Hernández concurría a esta edición con dos nominaciones. La primera, en Mejor Estratega Electoral (PYMA) y la segunda, en Mejor Trabajo de Investigación Cualitativa en Comunicación Política (Grandes Audiencias), por su estudio Factores que determinan el voto: un enfoque interdisciplinar del comportamiento electoral.

Ambas candidaturas representan dos vertientes de su trayectoria profesional, el diseño de estrategias electorales y la investigación de los factores psicológicos, sociales y comunicativos que intervienen en las decisiones de los votantes.

Una trayectoria internacional desde Canarias

Natural de Tenerife, Isaac Hernández desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la comunicación política estratégica, el marketing político y la neuropolítica, combinando el asesoramiento en campañas electorales con la investigación, la docencia y la divulgación.

Su proyección internacional le ha llevado a intervenir en el Real Colegio Complutense en Harvard (Estados Unidos), así como en la Cumbre Mundial de Comunicación Política de Montevideo y en encuentros académicos de universidades españolas y latinoamericanas.

Autor de varios libros especializados en liderazgo y comunicación política, Hernández ya obtuvo una Mención Honorífica en los Reed Latino Awards 2024 por su obra Maestro de sombras: La construcción del liderazgo político. A ello se suman reconocimientos anteriores en los Napolitan Victory Awards.

Su trabajo parte de una cuestión fundamental para comprender las democracias modernas, por qué votan los ciudadanos como votan y cómo influyen las emociones, los liderazgos y las percepciones en sus decisiones.

La edición de 2026 de los Reed Latino Awards, celebrada en Panamá, reúne a profesionales de diferentes países y reconoce trabajos destacados en estrategia electoral, investigación y comunicación política.