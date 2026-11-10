Magda Vercamer, jubilada sin hijos, invita a 68 familiares a una semana en Túnez con una sola condición: «Todos a la mesa»

Celebrar una jubilación no siempre implica una fiesta. Magda Vercamer, una belga de 67 años, eligió reunir a su familia durante una semana en la isla tunecina de Djerba. Esta historia, recogida por La Razón, comenzó como un viaje colectivo y concluyó con 68 personas compartiendo la misma mesa.

Vercamer, residente en Vinkt, Flandes Oriental, se retiró hace tres años tras casi cuatro décadas de actividad en el centro informático Cevi, donde se dedicaba a gestionar aplicaciones para el cuidado de personas mayores. En vez de optar por una despedida convencional, decidió emplear los fondos en disfrutar de una experiencia con sus seres queridos.

Un viaje que empezó con 55 personas

El viaje se llevó a cabo el domingo 1 de noviembre. Los familiares arribaron al aeropuerto portando banderas y gorras hechas a mano, ¡un gesto que transformó la despedida en una auténtica celebración desde el primer instante!

No era la primera vez que Magda organizaba una reunión fuera de Bélgica. En 2013, para sus 55 años, ya había invitado a su familia a disfrutar de una semana todo incluido en Djerba. En aquella ocasión, viajaron 55 personas. Ahora, trece años después, el grupo había crecido hasta incluir a 68 participantes, sumando también a sus parejas.

La familia Vercamer es reconocida en su entorno. En esta ocasión, el miembro más joven tenía tan solo un año y medio, mientras que el más mayor era Sander, el hermano de Magda, con 75 años. La diferencia de edades llevó a que se organizara un programa flexible, ofreciendo actividades diversas para los pequeños, los adultos y los mayores.

El grupo reservó en un hotel de cuatro estrellas unas 30 habitaciones. Durante el día, cada persona podía elegir cómo disfrutar de su estancia:

Paseos en carruajes tirados por caballos.

Excursiones en motos acuáticas.

Clases de yoga.

Partidas de voleibol en la playa.

Tiempo libre para descansar o explorar la isla.

La intención no era mantener a toda la familia unida durante cada minuto del viaje. Magda dejó cierto margen para que cada invitado decidiera sus actividades. Sin embargo, estableció una única regla para las noches.

La condición de Magda: todos a la mesa

«Tenía una condición: cada noche quería a toda la familia sentada a la mesa a las 18:30», subrayó. La norma se siguió al pie de la letra a lo largo de la semana. Después de días de actividades variadas, los 68 viajeros se reunían para cenar.

Este encuentro se convirtió en el alma del viaje. Las cenas estaban acompañadas de canciones y risas compartidas. Entre ellas, brillaba una versión de Because the Night, la canción favorita de Magda, adaptada para incluir su nombre en el estribillo.

Esta escena refleja el verdadero motivo de la celebración. Magda no solo anhelaba regalar unas vacaciones. Quería crear un espacio de encuentro para una familia extensa que, en su día a día, suele moverse entre distintos horarios, trabajos y responsabilidades.

La mesa se convirtió en un punto de reunión intergeneracional. Allí estaban el familiar más pequeño y el de mayor edad, además de hermanos, parejas y otros miembros de una familia que ha seguido evolucionando con el tiempo.

Un regalo de jubilación de unos 68.000 euros

Magda ha preferido no precisar cuánto costó el viaje. Sin embargo, tomando como base un coste aproximado de 1.000 euros por persona para una semana en Djerba, la cifra podría acercarse a los 68.000 euros.

Este monto da una idea de la magnitud del regalo, aunque la protagonista parece valorar el éxito de la celebración de otra manera: que todos asistieran a la cena programada cada noche. La condición, que pareciera sencilla, requería coordinar a 68 personas con rutinas y edades tan diversas.

Su decisión también refleja una forma particular de entender la jubilación. Después de casi 40 años laborando, Magda no optó por una celebración centrada en su carrera profesional. En su lugar, prefirió invertir en el tiempo compartido y repetir una experiencia que ya había logrado unir a la familia en 2013.

La semana en Túnez dejó una imagen difícil de organizar pero fácil de recordar: 68 familiares, una mesa común y una anfitriona cuidando que nadie faltara a la cita de las seis y media.