Taburete lidera en Miami el Rastrillo 305 que amplía su compromiso solidario

Miami se convertirá de nuevo en un punto de encuentro para la cultura española con la séptima edición del Rastrillo 305. Este festival benéfico se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 en Historic Virginia Key Beach Park, con una variada programación que mezcla música, gastronomía, bazar y solidaridad.

La cita, organizada por International Studies Foundation (ISF) y Marina Martin Events, mantiene su esencia: unir a la comunidad para financiar oportunidades educativas y deportivas para niños y jóvenes en situación de riesgo. El recinto abrirá de 17.00 a 01.00 horas y las entradas serán limitadas.

Un cartel con acento español

Taburete será la gran atracción musical. La popular banda madrileña, encabezada por Willy Bárcenas y Antón Carreño, regresará a Miami con la gira de El perro que fuma, su sexto álbum de estudio. Este grupo ya se presentó en el festival en 2024, ocasión en la que ofreció su primer concierto en Estados Unidos.

El programa se completará con dos propuestas de estilos diferentes:

Picocó’s Band , dedicada a revivir los grandes éxitos del pop español de las décadas de los ochenta y noventa.

, dedicada a revivir los grandes éxitos del pop español de las décadas de los ochenta y noventa. Sol Nómada, una banda local emergente que ofrecerá una perspectiva fresca sobre la nueva escena musical de Miami.

La idea es reunir a distintas generaciones en torno a la música española, aunque el escenario será solo una parte de la experiencia. El festival también contará con puestos gastronómicos ofreciendo productos clásicos como paella, jamón, embutidos, churros con chocolate y sándwiches, así como un bazar con marcas y emprendedores locales e internacionales.

La organización presenta el Rastrillo 305 como “un evento de la comunidad, para la comunidad”. Esta visión justifica su combinación de entretenimiento, intercambio cultural y recaudación de fondos. El festival actúa como un puente entre Estados Unidos, España y la comunidad hispana de Miami, con actividades abiertas para personas de todas las edades y nacionalidades.

Educación, deporte y apoyo a Venezuela

Los fondos recaudados se destinarán a los programas de ISF para menores y jóvenes. Entre estos programas se encuentran el del Camino de Santiago, becas universitarias y un proyecto de fútbol con valores junto a la Fundación Real Madrid.

Este año, se añade una ayuda específica para los niños afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela en junio pasado. Parte del dinero recaudado de las entradas se donará a We Love Foundation, con el objetivo de apoyar a los menores damnificados.

Para la doctora María Díaz de la Cebosa, presidenta de ISF, el festival es un puente cultural y una oportunidad para extender la solidaridad más allá de las fronteras. La fundación sostiene haber ayudado hasta ahora a más de 10.000 estudiantes y sus familias en diferentes países.

La edición de 2026 sigue a un año de crecimiento para esta cita. En 2025, el festival tuvo como madrina a Victoria Federica de Marichalar y Borbón, y contó con las actuaciones de Guitarricadelafuente y Arde Bogotá, dos destacados nombres de la música española actual.

Una cita con apoyo institucional

El Rastrillo 305 cuenta con CIS University como patrocinador principal y Air Europa, que celebra su 40 aniversario, como aerolínea oficial. También respaldan el evento Abanca y Miura Capital.

Entre los colaboradores institucionales se encuentran la Spain-US Chamber of Commerce, el Queen Sofía Spanish Institute y el Centro Cultural Español de Miami (CCEMiami). La presentación estará a cargo de Rocío Sañudo-Limón y Beni Pla.

Los primeros abonos se anunciaron a 65 dólares, con un aumento previsto al agotarse las unidades disponibles. Además, se han establecido tarifas especiales para estudiantes y acceso gratuito para niños hasta 12 años.

El festival reunirá música, cocina y comercio en un espacio junto al mar, pero el verdadero impacto dependerá de lo que ocurra después del último acorde: que una noche de diversión se convierta en oportunidades concretas para miles de jóvenes.