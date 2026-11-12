Natalie Vasallo, madrileña de 42 años, afirma ser hija de Felipe González y el juzgado admite su demanda de paternidad contra el expresidente socialista

A la vejez, vuruelas… que dice un viejo refrán español.

Y disguatos, por lo que parece.

Porque este asunto pone nuevamente el foco sobre la vida privada de una personalidad clave en la política española.

Según lo informado por ESdiario, un juzgado madrileño ha aceptado la solicitud de demanda presentada por Natalie Vasallo Martínez, quien afirma ser hija biológica de Felipe González.

Natalie nació en Madrid el 8 de diciembre de 1984.

En su petición, solicita que se reconozca su filiación respecto al exjefe del Gobierno y que se desestime la paternidad que figura actualmente en el Registro Civil, atribuida al exmarido de su madre.

Una relación situada en los años ochenta

La demanda sostiene que la madre de Natalie, Cyntia Martínez Rittier, conocida por todos como Lupe, mantuvo una relación romántica con Felipe González durante aproximadamente diez años. Según el documento, su vínculo comenzó como una amistad y coincidió con el momento de la concepción de Natalie.

La versión de Vasallo se apoya en diversos documentos y testimonios. Entre estos se incluyen fotografías de la época, algunas de ellas dedicadas por González a la madre de Natalie, así como cartas manuscritas, correspondencia y recortes de prensa que aparecieron a mediados de los años noventa.

Además, se han propuesto varios testigos. La lista incluye a la madre de Vasallo, una tía y una amiga que, según argumenta la demanda, tenían conocimiento de la relación entre ambos.

La principal solicitud será una prueba biológica. Natalie Vasallo ha solicitado que el juzgado ordene una prueba de ADN tanto para ella como para Felipe González. El escrito recalca que una negativa sin justificación podría tener repercusiones legales si existen otros indicios que respalden la solicitud.

La admisión a trámite no implica que el tribunal haya confirmado la paternidad. El juzgado considera que hay elementos suficientes para dar inicio al procedimiento; sin embargo, el resultado final dependerá de las alegaciones y de las pruebas presentadas.

Los próximos pasos del procedimiento

Felipe González deberá ser notificado en el domicilio señalado en la demanda. El hombre que figura como padre registral, cuyo paradero se desconoce desde hace alrededor de veinte años, será convocado mediante edictos.

Este proceso se llevará a cabo como un juicio verbal. Desde este momento, los demandados podrán presentar su respuesta, y el juzgado deberá decidir acerca de la prueba de ADN, así como del resto de evidencias que se propongan.

Los aspectos centrales del procedimiento abarcan:

La reclamación de filiación planteada por Natalie Vasallo.

La impugnación de la paternidad constada en el Registro Civil.

La posible realización de una prueba genética.

La declaración de testigos y el análisis de documentos.

La respuesta de Felipe González frente a la demanda.

Este expediente añade una dimensión personal a la trayectoria pública de un político que estuvo al frente del Gobierno entre 1982 y 1996. La atención mediática que suscita el caso plantea nuevamente la tensión entre el derecho a conocer los orígenes familiares y la protección de la privacidad de las personalidades públicas.

Una historia que ya circuló en la prensa

La reclamación también revive una polémica que tuvo lugar en 1995. En aquel año, la revista Tribuna publicó información sobre una supuesta hija de Felipe González que habría nacido de una relación con una mujer de origen panameño, vinculada anteriormente al entorno del empresario Enrique Sarasola.

Esa historia quedó asociada a José María Ruiz-Mateos, cuya intervención llevó a que parte de la opinión pública cuestionara la veracidad de aquellas informaciones. Tres décadas más tarde, la demanda presentada en Madrid convierte aquel episodio mediático en un asunto judicial con pruebas documentales, testigos y la posibilidad de una prueba genética.

Este nuevo contexto desplaza el foco del rumor hacia el procedimiento judicial. La Justicia deberá determinar si los indicios aportados justifican la filiación solicitada y si es pertinente ordenar las pruebas requeridas. Hasta que se dicte una resolución, la condición de hija biológica de Felipe González permanecerá como un alegato de la demandante, no como un hecho consolidado judicialmente.

El caso reafirma cómo un asunto familiar puede tomar otra dimensión al implicar a un personaje de la vida pública española, y finalmente, desembocar en los tribunales.