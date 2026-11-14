El encarcelado Ábalos y Andrea, su novia actual, alquilan por Airbnb el piso de Vallecas señalado como blanqueo por la UCO

Los agentes de la UCO llegaron al piso de Villa de Vallecas convencidos de que iban a encontrar a Andrea de la Torre, la pareja de José Luis Ábalos.

Les abrieron la puerta dos turistas estadounidenses en plenas vacaciones.

Según publica La Razón, el apartamento que la Guardia Civil vincula con una investigación por blanqueo estaba alquilado por Airbnb del 1 al 15 de noviembre.

Hay registros que salen como estaban previstos y otros que parecen sacados de una comedia de enredo.

Este es de los segundos. Los investigadores tuvieron que identificar primero a los inquilinos, que no entendían nada, antes de ponerse a buscar las pruebas que habían ido a buscar.

Fue una escena casi doméstica en mitad de una causa repleta de registros, sociedades y transferencias.

Los turistas habían reservado un piso para conocer Madrid. Se llevaron, además, una visita de la Guardia Civil que no venía en la guía.

Un piso de 125.000 euros sin hipoteca

La UCO analiza la compra del inmueble y de una plaza de garaje, cerrada en abril de 2024 por 125.000 euros. La propietaria es De la Torre, que asegura que su familia la ayudó a pagarlo. Los agentes tratan de averiguar si ese dinero salió de una actividad normal o si tiene que ver con las comisiones que se investigan en el caso Koldo.

La operación se pagó en dos partes: 7.500 euros por transferencia y 117.500 euros con un cheque bancario. No hubo hipoteca. Para una joven de 28 años, no es una compra precisamente habitual.

El piso, además, tiene historia. Según los informes que cita el diario, en noviembre de 2023 Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, intentaron conseguir un préstamo de 130.000 euros para De la Torre. No lo lograron. Meses después, la vivienda se compró igualmente.

La causa sigue bajo secreto de sumario, y las sospechas de los investigadores no son una condena. Será el juez quien decida si hubo relación entre la compra y el dinero de los contratos de obra pública.

Andrea, de la sombra al foco

En pocos días, Andrea de la Torre ha pasado de ser una figura casi invisible en la vida del exministro a ocupar el centro de una nueva línea de investigación. La UCO la detuvo el 5 de noviembre durante el registro de la casa de Ábalos en Valencia y la dejó en libertad después de tomarle declaración.

Nacida en Málaga, está vinculada a Galvanostudio S. L., una sociedad creada en 2023 con sede en Rivas-Vaciamadrid. Los agentes quieren saber si esa empresa sirvió para mover fondos de la trama. Ella niega cualquier relación con sobornos.

Su historia con Ábalos ya venía dando que hablar. El exministro llegó a convivir con ella en Rivas después de salir del Gobierno, antes de acabar entre rejas. Es un capítulo más de una vida personal que se ha ido mezclando, poco a poco, con el sumario.

Ábalos, indignado desde la cárcel

Ábalos está en prisión desde noviembre de 2025, tras una condena de 24 años según diversas informaciones. Por eso los agentes registraron su casa de Valencia cuando él ya estaba encarcelado.

Su hijo, Víctor Ábalos, asegura que su padre está indignado por el registro, sobre todo por lo ocurrido con Andrea. Insiste en que el piso no se pagó con dinero de comisiones y confía en que los papeles le acabarán dando la razón.

El remate

El piso de Vallecas cuenta ahora dos historias a la vez. Una es la de un alojamiento turístico más en un barrio de Madrid. La otra, la de un activo en el centro de una de las investigaciones más delicadas sobre el entorno de Ábalos. Los turistas volverán pronto a Estados Unidos con una anécdota impagable. Los investigadores, en cambio, seguirán intentando averiguar quién pagó de verdad ese piso.