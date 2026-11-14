Escándalos amorosos de los ricos y poderosos: de las infidelidades de Nvidia a los affaires en Boeing, McDonalds o BlackRock

El caso de Jensen Huang, quien hasta hace unos días se desempeñaba como consejero delegado de Nvidia, ha vuelto a poner en el centro de atención los romances en el ámbito laboral.

El Debate presenta un recorrido por una serie de escándalos que conectan a destacados ejecutivos de Estados Unidos.

No se trata simplemente de asuntos privados.

Cuando un director mantiene una relación con alguien de su entorno profesional, surgen conflictos de interés, se ponen en jaque las normas internas y se erosionan la confianza tanto de empleados como de accionistas.

Nvidia: una crisis personal con impacto empresarial

Huang admitió haber sido infiel a su esposa, Lori Huang, en un mensaje enviado a sus empleados. El directivo ofreció disculpas y asumió la responsabilidad por el daño infligido a su familia. Posteriormente, salieron a la luz informaciones sobre varias relaciones.

Una de ellas habría sido con Alice Huang, una empresaria asociada a Megaspeed. Las autoridades estadounidenses sospechan que podría tener lazos con los servicios de inteligencia chinos, aunque desde Pekín se han desmentido dichas afirmaciones. Nvidia decidió llevar a cabo una investigación externa para determinar si existía algún riesgo para la información estratégica de la firma.

El asunto se complicó aún más con la presentación de Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia. Según informes de diversos medios estadounidenses, ambos habrían mantenido una relación romántica. Más adelante, Reuters reveló la existencia de una tercera relación de Huang con otra trabajadora cuya identidad no ha sido divulgada.

Esta crisis también tuvo repercusiones en los mercados. Las acciones de Nvidia experimentaron caídas significativas durante los días de controversia, lo que llevó a la junta directiva a considerar el futuro del ejecutivo. Finalmente, Huang dejó su cargo, siendo sustituido por Colette Kress, directora financiera de la compañía.

El código de conducta de Nvidia establece la necesidad de evitar situaciones que puedan generar conflictos, incluyendo ciertas relaciones personales entre empleados. Para una firma dedicándose a la inteligencia artificial y a los semiconductores, el problema se extendió más allá de la vida privada: también afectó la seguridad corporativa y el manejo del poder.

Los precedentes de McDonald’s, BlackRock y Boeing

La historia de Huang no es un caso aislado. En Estados Unidos, muchas grandes empresas obligan a informar sobre las relaciones entre empleados cuando existen jerarquías o potenciales conflictos. Ocultar estas situaciones puede resultar en despidos, incluso si la relación es consentida.

Tres casos ilustran cómo funcionan estas políticas:

Empresa Ejecutivo Qué ocurrió McDonald’s Steve Easterbrook Fue despedido en 2019 por mantener una relación con una empleada. Posteriormente, la empresa descubrió otras relaciones y tomó acciones legales en su contra. BlackRock Mark Wiseman Perdió su puesto en 2019 después de no comunicar una relación sentimental con una compañera. Era uno de los candidatos para dirigir la entidad. Boeing Harry Stonecipher Fue destituido en 2005 por tener una relación extramatrimonial con una ejecutiva. La empresa consideró que el vínculo era relevante, aunque ella no dependía directamente de él.

El caso de Steve Easterbrook tuvo también consecuencias económicas. Tras una extensa batalla legal, el exresponsable de McDonald’s tuvo que devolver cerca de 105 millones de dólares en efectivo y acciones, después de que la compañía alegara que había ocultado información esencial.

En BlackRock, el despido de Wiseman demostró que la exigencia de transparencia no se limita a los máximos responsables. La relación no comunicada podía influir en su posición dentro de la firma y en la percepción de imparcialidad en sus decisiones.

El episodio de Boeing añadió otro matiz. La ejecutiva no estaba bajo las órdenes directas de Stonecipher y mantuvo su puesto. Aun así, la compañía consideró que la relación comprometía la conducta exigida a su presidente.

La frontera entre vida privada y responsabilidad pública

La atención mediática puede transformar por completo el alcance de estos episodios. Una relación que podría permanecer en lo personal adquiere una nueva magnitud cuando una de las partes tiene el control de una multinacional, participa en decisiones estratégicas o accede a información sensible.

Con Nvidia, el foco no se centró solo en la infidelidad. También abordó la posible existencia de relaciones con subordinadas y los rumores de espionaje en torno a una de las mujeres relacionadas con el ejecutivo. La compañía se vio obligada a rendir cuentas a sus empleados, a su consejo de administración y a los accionistas.

Las políticas corporativas consideran diversos riesgos:

Relaciones entre superiores y subordinados.

Posibles ascensos, despidos o ventajas injustificadas.

Acoso o presión derivada de la jerarquía.

Uso de información confidencial.

Daño a la reputación de la empresa.

Ocultación de vínculos que puedan influir en decisiones corporativas.

Por ello, las empresas no suelen prohibir todas las relaciones amorosas. Generalmente, requieren que se informen cuando hay dependencia jerárquica, influencia directa o riesgo de conflicto. La regla busca proteger tanto a la organización como a los trabajadores con menos poder.

Los escándalos de Nvidia, McDonald’s, BlackRock y Boeing reflejan un cambio en la vida pública de los altos ejecutivos. La conducta privada ya no está separada de la responsabilidad profesional cuando el puesto conlleva poder, visibilidad y decisiones que impactan a miles de empleados.

En la cúspide de una empresa, un romance furtivo puede comenzar como una cuestión personal, pero puede acabar convirtiéndose en una crisis de gobierno corporativo.