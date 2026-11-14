Muere a los 43 años Christian Cousins, el niño protagonista de ‘Poli de guardería’

La tristísima noticia del deceso de Christian Cousins, famoso por su papel como niño en Poli de guardería, ha llegado a nuestros oídos semanas después de su fallecimiento.

El actor falleció a los 43 años el 20 de octubre, tal como ha informado TMZ.

Cousins saltó a la fama en su infancia, cuando actuó en la aclamada comedia de acción de 1990 junto a su hermano gemelo, Joseph Cousins.

La película, que tuvo a Arnold Schwarzenegger como protagonista, se convirtió en un referente para toda una generación de espectadores y puso a los dos hermanos en el corazón de una historia que combinaba humor familiar con persecuciones y la inesperada conversión de un agente policial en un maestro de guardería.

El ícono infantil de una comedia inolvidable

En Poli de guardería, Christian y Joseph desempeñaron el papel infantil principal, ofreciendo momentos memorables. Esta cinta, dirigida por Ivan Reitman, mostraba a Schwarzenegger como un detective que asumía la identidad de profesor para proteger a un testigo. La presencia de los niños creaba un notable contraste entre la fuerza del protagonista y el desorden del aula.

Aunque aquella actuación no dio pie a una carrera extensa en el cine, sí dejó una marca imborrable en la cultura popular. La película ha sido revivida constantemente por el público y la televisión, mientras que el recuerdo de sus jóvenes protagonistas se mantiene vivo, asociado con uno de los clásicos cómicos de Schwarzenegger.

La trayectoria pública de Christian Cousins, por lo tanto, quedó concentrada en esa obra específica. No se conocen otros hitos profesionales destacados, ni premios relevantes, ni una filmografía posterior que sugiera un desarrollo más amplio en su carrera. Su notoriedad derivó de aquel temprano trabajo y del hecho de haberlo compartido con su hermano gemelo.

Un fallecimiento comunicado por la familia

La causa del fallecimiento fue atribuida a una enfermedad hepática, según las declaraciones realizadas tras su muerte. Jonas Roeser, medio hermano del actor, compartió su dolor públicamente y recordó el sufrimiento que sufrió Cousins a causa de su enfermedad.

«Me da consuelo pensar que ahora está en el cielo con su madre, libre del sufrimiento que padecía», escribió Roeser.

Este mensaje familiar fue la principal referencia pública sobre sus últimos momentos. No se han revelado detalles confirmados sobre un funeral, ceremonia conmemorativa u otros actos en su honor. Tampoco han aparecido declaraciones de sus antiguos compañeros de reparto o de Arnold Schwarzenegger en relación con su fallecimiento.

La discreción que ha rodeado su muerte contrasta de manera notable con la fama de la película que definió su infancia. Sin embargo, para muchos espectadores, Christian Cousins quedará eternamente ligado a la vitalidad de aquel grupo infantil y a una comedia que transformó una trama policial en una divertida aventura escolar.

Una vida entrelazada con un recuerdo cinematográfico

Los datos biográficos sobre Cousins son escasos. Se sabe que nació alrededor de 1983 y falleció a los 43 años. No se ha hecho público su lugar de nacimiento, su formación académica o información familiar completa, más allá de la mención de su hermano gemelo Joseph y su medio hermano Jonas Roeser.

Asimismo, no se dispone de premios individuales ni nominaciones destacadas que resalten su labor interpretativa. Su mayor logro fue ser parte, desde la infancia, de una película que se mantiene viva en la memoria colectiva tras varias décadas.

Nacimiento: aproximadamente en 1983; lugar no confirmado públicamente.

aproximadamente en 1983; lugar no confirmado públicamente. Fallecimiento: 20 de octubre; 43 años.

20 de octubre; 43 años. Causa: enfermedad hepática.

enfermedad hepática. Formación: no comunicada de forma contrastada.

no comunicada de forma contrastada. Obra más reconocida: Poli de guardería .

Poli de guardería . Familia vinculada a la profesión: su hermano gemelo, Joseph Cousins.

su hermano gemelo, Joseph Cousins. Premios: no constan reconocimientos individuales relevantes.

La historia de Christian Cousins es de aquellas que atesoran la imagen de un intérprete cuya figura permanece fija en una película, mucho después de que las cámaras se hayan apagado: un niño que compartió una ficticia aula con Schwarzenegger y que, años después, vuelve a acaparar la atención por las circunstancias tristes de su partida.