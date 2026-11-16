Yolanda Díaz ha decidido retirar su candidatura para liderar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apenas unas horas antes de que se llevara a cabo la votación. La vicepresidenta segunda hizo pública su decisión a través de las redes sociales después de constatar que no contaba con el apoyo suficiente, tal y como adelantó 20minutos.

Este movimiento le permite esquivar una derrota pública en una institución internacional, donde el actual director general, el togolés Gilbert Houngbo, era el gran favorito. La renuncia de Díaz cierra, al menos por ahora, su último intento de llevar su carrera más allá del ámbito político español, en un momento en el que enfrenta un desgaste considerable dentro del Gobierno y del partido Sumar.

Una votación con los dados echados

La elección era responsabilidad del Consejo de Administración de la OIT, compuesto por 56 miembros con derecho a voto, distribuidos de la siguiente manera:

28 representantes de los gobiernos.

14 representantes de los empleadores.

14 representantes de los trabajadores.

Para ser elegida, la candidata necesitaba un mínimo de 29 votos. La candidatura de Díaz llegó a esta fase decisiva con barreras que se hacían cada vez más evidentes, luego de que tanto la Organización Internacional de Empleadores como la Confederación Sindical Internacional se posicionaran a favor de Houngbo.

El conteo no favorecía a la vicepresidenta. Mientras el apoyo de la patronal internacional estaba claramente en su contra, el respaldo de los sindicatos tampoco era homogéneo. Aunque la Confederación Europea de Sindicatos había defendido su iniciativa, esta ayuda no resultaba suficiente para contrarrestar la ventaja de su competidor.

Houngbo buscaba renovar un mandato que comenzó en 2022. Su dilatada experiencia en el sistema de Naciones Unidas y su estatus como primer director africano de la OIT a lo largo de sus 107 años de historia reforzaban su candidatura frente a una rival sin una trayectoria significativa en organismos internacionales de tal nivel.

Díaz había presentado su propuesta como una alternativa a la rutina establecida. A lo largo de la campaña, defendía la necesidad de modernizar la organización, de aumentar su influencia y de mejorar su salud financiera. Sin embargo, carecer del respaldo de una parte importante de representantes empresariales y de sindicatos internacionales terminó por dejarla sin la base de apoyo necesaria.

La pérdida de un sueldo y unas condiciones atractivas

La decisión de abandonar la contienda también significa renunciar a un puesto que ofrecía una remuneración considerablemente superior a la que percibe en España. Las estimaciones sobre el cargo apuntan a una remuneración base cercana a los 280.000 euros netos anuales, cifra que podría elevarse con complementos relacionados con el destino y las funciones asignadas.

El paquete económico podía incluir:

Una asignación de representación de unos 40.000 francos suizos anuales.

Una ayuda para la vivienda de hasta 12.000 francos suizos mensuales.

Cobertura dentro del sistema de pensiones del personal de Naciones Unidas.

Complementos asociados a la residencia y al nivel del puesto.

Sumando todos estos conceptos, la retribución máxima estimada podría acercarse a los 480.000 euros netos anuales, aunque la cifra final dependería de las condiciones relacionadas con la vivienda y otros complementos.

Asumir la dirección general también habría permitido a Díaz acceder a una plataforma internacional, con un mandato de cinco años y una posición de gran visibilidad en el debate global sobre el empleo. Ahora pierde esa oportunidad, además de una salida institucional particularmente atractiva tanto desde un ángulo económico como político.

La controversia sobre su perfil

Desde el principio, la candidatura suscitó críticas. Quienes la apoyaban resaltaban su experiencia como ministra de Trabajo, su implicación en acuerdos laborales y su lazo con los sindicatos españoles. En cambio, sus opositores cuestionaban si esa trayectoria era suficiente para liderar una organización tripartita de Naciones Unidas con un alcance global.

La OIT no solo es un foro político. El liderazgo de la misma implica mediar entre gobiernos, empresas y sindicatos de diversas naciones, además de gestionar una institución marcada por tensiones financieras y diplomáticas. Aunque Díaz poseía experiencia en la política laboral de España, no contaba con una trayectoria consolidada en la gestión de organismos multilaterales.

La carencia de apoyo empresarial reforzó dicha crítica. En el ámbito nacional, sus relaciones con la CEOE y Cepyme habían estado tensas a lo largo de gran parte de su mandato como ministra. Esta confrontación le complicó presentarse como una figura capaz de forjar consensos entre las tres partes que intervienen en la OIT.

Así, esta situación añade un capítulo más a un periodo caracterizado por polémicas, cambios de dirección y la dificultad de mantener influencia política tras el declive de Unidas Podemos y la crisis interna de Sumar. La retirada evita el golpe de una votación adversa, pero también expone las limitaciones de una candidatura promovida desde el Gobierno sin una red internacional de apoyos suficientemente robusta.

Díaz se aparta de la carrera antes de que las urnas certificaran lo que muchos ya consideraban un desenlace probable. En el ámbito político internacional, donde el prestigio depende tanto del perfil como de los votos, esta resolución contribuye a cuidar la imagen, pero no borra la derrota política que ya se anticipaba por la falta de respaldos.