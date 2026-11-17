La demanda de filiación interpuesta por Natalie Nannette Vasallo Martínez contra Felipe González ha llegado a una fase crucial. Según la información publicada por esDiario, la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado que se lleve a cabo de manera anticipada la prueba biológica.

Este requerimiento coloca el análisis de ADN en el centro del proceso. Natalie busca que se reconozca su filiación no matrimonial con el expresidente del Gobierno, al tiempo que cuestiona la paternidad que actualmente figura en el Registro Civil en favor de Giovanni Maria Vasallo.

La petición de la Fiscalía

El Ministerio Público se ha involucrado en el litigio y ha contestado a la demanda. En su escrito, no se pronuncia sobre si Felipe González es el padre biológico de Natalie. Su postura está condicionada al resultado de la prueba que se lleve a cabo en el marco del procedimiento.

La Fiscalía solicita que el análisis se efectúe bajo el amparo del artículo 339.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta prueba tendría carácter anticipado y estaría encomendada al Instituto Nacional de Toxicología, el organismo encargado de realizar el estudio pericial.

La solicitud se fundamenta en un aspecto central del litigio: el análisis biológico permitiría comparar los perfiles genéticos de los implicados, aportando un elemento objetivo al proceso. La demandante ya había solicitado que se realizara un examen de ADN tanto a ella como al expresidente.

El caso se tramita como juicio verbal. Con la petición de la Fiscalía, el análisis biológico cobra un papel crucial en la causa:

Natalie solicita que se reconozca su filiación en relación a Felipe González.

También desafía la paternidad que aparece en el Registro Civil.

La Fiscalía no establece una posición sobre el fondo de la demanda.

El Instituto Nacional de Toxicología sería responsable del análisis.

El resultado se evaluará en conjunto con el resto de indicios del procedimiento.

Qué ocurre si una de las partes se niega

El escrito del Ministerio Fiscal también señala las repercusiones de una negativa injustificada a someterse a la prueba. La referencia principal es el artículo 767.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, junto con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.

Rechazar la prueba no implica automáticamente una versión probada de paternidad. Sin embargo, puede resultar relevante si hay otros indicios que apoyen la reclamación. En ese caso, el juez podría declarar la filiación solicitada aunque no se obtenga el resultado genético.

Por tanto, la decisión dependería de la evaluación conjunta de las pruebas. El tribunal tendría que considerar la existencia de indicios, la disposición de las partes y las justificaciones ofrecidas para aceptar o rechazar el examen biológico.

El análisis de ADN suele ofrecer respuestas con un alto grado de precisión, pero en el marco de un proceso judicial, no actúa de forma aislada. El juzgado debe integrarlo en el conjunto de documentos, declaraciones y antecedentes que forman parte del caso.

Una demanda que afecta al registro familiar

La solicitud de Natalie no consiste únicamente en obtener el reconocimiento de una relación biológica con Felipe González. También busca modificar la filiación inscrita en el Registro Civil, donde Giovanni Maria Vasallo aparece como padre.

Este doble enfoque convierte el caso en una contienda sobre la identidad legal y biológica. La resolución podría influir en la inscripción registral y en los derechos derivados del reconocimiento de la filiación, siempre que el tribunal dé la razón a la demanda.

Por ahora, la Fiscalía se mantiene alejada de una valoración definitiva sobre los hechos. Su solicitud se dirige a que se realice la prueba que la demandante considera vital y que el resultado se integre en el procedimiento con todas las garantías que proporciona un informe oficial.

El siguiente paso dependerá de la decisión judicial respecto a la realización anticipada del análisis y de la colaboración de las partes. El análisis biológico, si finalmente se lleva a cabo, será el factor que determine el rumbo de una demanda que plantea una cuestión íntima y familiar, pero con una notable dimensión pública.