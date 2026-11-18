David Summers abrió una puerta a su mundo íntimo durante la presentación de David Summers: en persona. La biografía de un Hombre G sin filtros, celebrada en la sala Gabana de Madrid. Este libro, escrito por el periodista Javier Menéndez Flores y editado por Libros Cúpula, revisa más de cuarenta años de música y de éxito.

Sin embargo, el momento más conmovedor de la velada no se centró en los escenarios ni en las cifras de ventas. Fue en el recuerdo de su padre, el reconocido cineasta Manuel Summers, a quien el artista definió como «el gran influencer de mi vida».

Un libro para conocer al hombre detrás del artista

Esta obra surge de una conversación extensa entre Summers y Menéndez Flores. El autor se esfuerza en no crear un retrato que solo resalte los logros de Hombres G, sino que también ilumina la esencia del hombre detrás del cantante, el bajista y el compositor.

El libro abarca distintos hitos de su andadura musical:

Los inicios de Hombres G.

La consolidación del grupo como uno de los referentes del pop español.

La trayectoria en solitario de Summers.

Su relación con la celebridad y la presión del entorno mediático.

Su proceso creativo y su forma de abordar la industria musical.

La vida en familia y las vivencias que han moldeado su carácter.

La presentación congregó a familiares, amigos y figuras del ámbito cultural. Se desarrolló en formato de coloquio, lo que permitió a Summers compartir sus experiencias con Menéndez Flores, junto a la presencia del músico Andrés Suárez y los periodistas Fernando Navarro y Alfonso Ussía.

Menéndez Flores subrayó que el objetivo no se centraba en idealizar al artista, sino en ofrecer un panorama de sus múltiples facetas. Summers, a su vez, describió el resultado como un viaje por «lo más importante, lo más divertido y anecdótico» de su existencia.

La fama no fue el centro de su relato

David Summers ha liderado Hombres G por más de 40 años. La banda ha registrado más de 20 millones de discos vendidos a nivel mundial, y mantiene un vínculo muy cercano con su audiencia tanto en España como en Latinoamérica.

A pesar de ello, el cantante se negó a limitar su historia a los temas populares o a la fama alcanzada en los años ochenta. Su relato se enfoca en las decisiones que le han permitido preservar su identidad y mantener el control sobre su carrera.

Un momento que evocó fue el impacto del primer disco de Hombres G, lanzado en 1985. Este álbum logró vender alrededor de 700.000 copias. Para Summers, este éxito les otorgó la libertad necesaria para decidir su camino, su imagen y el estilo musical que deseaban crear.

El triunfante inicio también transformó la relación del grupo con la industria. En vez de seguir tendencias externas, Hombres G pudo desarrollar una personalidad única. Esta independencia se presenta en la biografía como un pilar de su permanencia durante cuatro décadas.

Manuel Summers, una influencia diaria

La figura de Manuel Summers tiene un papel central en la narrativa del cantante. Antes de dedicarse a la música, David aspiraba a emular a su padre y convertirse en director de cine. Estudió Ciencias de la Información y durante un tiempo soñó con su futuro tras una cámara.

La música llegó después. Una proyección sobre los Sex Pistols, vista en un cine de verano a los 15 años, transformó sus planes. Esa experiencia le abrió los ojos a una nueva forma de narrar historias, llevándolo hacia el rock.

Aunque no le enseñó a componer canciones ni a establecer contactos en televisión, Manuel Summers le impartió una forma de entender la vida. David recuerda que su padre le aconsejaba concentrarse en el trabajo y no perderse en los aspectos superficiales de la fama.

Entre las enseñanzas que más ha valorado, destaca el principio de que las canciones debían ocupar el lugar más importante. También recuerda que le inculcó a no otorgar un valor definitivo ni al éxito ni al fracaso, pues son estados efímeros.

Para Summers, la inspiración no surge solo al azar. Su padre sostenía que depende en gran medida del trabajo constante y la dedicación. Esa premisa continúa presente en su manera de componer, sobre todo cuando enfrenta bloqueos creativos.

La independencia como norma

Otro de los consejos que le dejó su padre se refiere a la dignidad personal y la autonomía. Summers compartió que Manuel le instó a nunca depender de favores ni buscar privilegios para avanzar en su carrera.

El cantante ha intentado aplicar esta lección a lo largo de su vida. La independencia, en su caso, no solo ha influido en sus relaciones profesionales, sino también en su estilo personal, en las decisiones del grupo y en la defensa de una identidad propia.

La historia de Hombres G se forjó sobre esa determinación de ser reconocibles sin imitar a nadie. Sus canciones resonaron con varias generaciones, pero la banda ha logrado mantener una personalidad distintiva dentro del panorama del pop español.

El libro pone de manifiesto esta autenticidad como una parte esencial del personaje público. No se trata únicamente de una imagen vinculada a una época, sino de una forma de trabajar que Summers ha mantenido a lo largo del tiempo.

Una ausencia que sigue presente

Manuel Summers falleció en 1993. Su partida dejó a David sin la figura cuya opinión valoraba por encima de todas. El cantante confesó que no solo sintió la pérdida de un padre, sino también la de su principal consejero.

Sin embargo, esa ausencia no ha borrado su impacto. Summers afirma que lo recuerda casi a diario. Además, mantiene un gesto íntimo tras cada actuación: mira al cielo y le envía un beso.

Cuando se encuentra bloqueado al componer, recurre mentalmente a su padre. Esta imagen resume la conexión entre la memoria y la creación que atraviesa su relato. Aunque Manuel Summers ya no está para guiarle, sus consejos continúan formando parte de las decisiones del músico.

«Fue el gran influencer de mi vida», expresó David Summers durante la presentación. Esta frase vincula una palabra muy utilizada en la cultura digital con una influencia mucho más antigua y profunda: la de un padre que forjó su carácter mucho antes de que llegaran la fama, los discos y los escenarios.

Así, la biografía presenta a un artista que va más allá de sus logros. Detrás del líder de Hombres G se encuentra un hijo que todavía dialoga con su padre, un creador que lucha contra los bloqueos y un músico que aboga por la libertad como modo de vida.