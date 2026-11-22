El público ya había tomado asiento cuando la velada dio un giro inesperado. Raphael se vio obligado a cancelar su actuación en La Coruña tras experimentar una subida de tensión y taquicardias, justo antes de dar inicio. Inmediatamente el artista fue trasladado en ambulancia al hospital Quirón.

El recital estaba programado para las 20.30 horas y formaba parte de la gira RAPHAELísimo. La organización notificó la cancelación a través de megafonía cuando los espectadores ya se encontraban en el Coliseum. Posteriormente, se procedió a evacuar el recinto y se aseguró la devolución del precio de las entradas.

Un aviso poco antes del inicio

De acuerdo con fuentes municipales citadas por diversos medios, Raphael empezó a sentirse mal hacia las 20 horas, aproximadamente treinta minutos antes de su actuación. El cantante, de 83 años, recibió asistencia médica en el mismo recinto antes de ser trasladado al hospital.

Durante la noche, el artista permaneció en observación, aunque no se proporcionó un parte médico más detallado. La prioridad era conocer su evolución y descartar cualquier complicación. Asimismo, la organización decidió suspender cualquier posible regreso inmediato a los escenarios.

La situación causó un efecto notable entre los asistentes. Muchos habían viajado desde distintos lugares de Galicia y del resto de España para disfrutar de una figura que ha estado presente en la música popular por más de seis décadas. La cancelación se produjo justo en el momento en que el espectáculo debía comenzar, sin posibilidad de comunicación previa con el público.

Concierto programado: 20.30 horas

Recinto: Coliseum de A Coruña

Razón comunicada: indisposición del artista

Traslado: hospital Quirón

Medida anunciada: devolución de las entradas

La salud, foco de atención de nuevo

Este incidente reabre la inquietud sobre la salud de Raphael, quien en años recientes ha tenido que suspender en varias ocasiones su actividad profesional. En diciembre de 2024 sufrió un episodio cerebrovascular mientras grababa un especial televisivo. Posteriormente, le diagnosticaron un linfoma cerebral primario.

El tratamiento le llevó a cancelar algunos compromisos. Sin embargo, logró retomar los conciertos y volvió a ofrecer un repertorio que ha construido a lo largo de su carrera. También tuvo que suspender actuaciones por una bronquitis, en un periodo en el que su cada aparición pública es seguida con gran interés.

Esta atención forma parte de la dinámica entre las celebridades y su vida pública. En el caso de Raphael, la carrera artística y su identidad personal están profundamente entrelazadas. Cada concierto es una cita laboral, pero también una demostración de continuidad ante un público que ha acompañado al cantante a lo largo de generaciones.

Una gira llena de preguntas

La actuación coruñesa era una de las fechas de la gira RAPHAELísimo, donde el intérprete había regresado a los escenarios. Antes de esta cita en Galicia, había actuado en Valencia y tenía programada otra presentación en Málaga el 28 de noviembre, así como fechas previstas en Granada, Canarias y Madrid durante diciembre.

El futuro de este calendario dependerá ahora de su recuperación médica. No se ha confirmado si las próximas actuaciones se llevarán a cabo, se aplazarán o se cancelarán. La devolución de las entradas para A Coruña se garantizó desde el principio.

Raphael ha construido una imagen pública basada en la tenacidad, la disciplina y un enfoque muy personal hacia sus presentaciones. Sin embargo, su hospitalización recuerda que, detrás del personaje, hay un hombre de 83 años cuya salud también tiene sus límites, incluso cuando el escenario parece demandarle que nunca se detenga.

La prioridad inmediata es su bienestar; el futuro de la gira queda en un segundo plano hasta que los médicos evalúen cuándo podrá regresar a los escenarios con seguridad.