José Bono regresa a estar en el candelero por un tema que lleva años generando controversia: el origen y la magnitud de su riqueza. Un análisis publicado por La Gaceta estima que los activos de las empresas españolas asociadas al exministro y expresidente del Congreso ascienden a un mínimo de 7,3 millones de euros.

Esta información proviene de cuentas que están registradas en el Registro Mercantil y, por sí misma, no constituye una acusación penal. Sin embargo, sí revela una vasta estructura empresarial, que incluye inversiones inmobiliarias, activos financieros y una filial en la República Dominicana. Simultáneamente, varias voces políticas exigen aclaraciones acerca de sus actividades en Marruecos y sus relaciones con antiguos líderes socialistas.

Un entramado familiar con varias sociedades

La red conocida se organiza en torno a cinco empresas españolas y una dominicana. Según las cuentas disponibles, el total supera los siete millones de euros en activos y cerca de 5,1 millones de patrimonio neto.

Entre las empresas destaca Hípica Almenara, una firma inmobiliaria que reportó activos que superan los 2,8 millones de euros. El verdadero escollo para la transparencia no radica en el monto, sino en la ausencia de actualizaciones: no presenta cuentas desde 2018. Esta falta de información impide conocer el desarrollo de la compañía que abarca una parte significativa del patrimonio empresarial.

También figura Viveros 02031924, con más de 1,4 millones de euros en activos, y Joasa 2012, que en sus últimas cuentas disponibles reportó 1,84 millones de euros y un patrimonio neto que supera el millón. Esta última empresa habría fortalecido su posición con reservas acumuladas y beneficios no distribuidos.

El grupo se completa con:

Ahorros Familiares Saja , que cuenta con activos cercanos al millón de euros.

, que cuenta con activos cercanos al millón de euros. Tojsama 14 , que presenta 305.944 euros en activos y 238.955 euros de patrimonio neto.

, que presenta 305.944 euros en activos y 238.955 euros de patrimonio neto. Teilvelpir RD, sociedad con sede en Santo Domingo, en la que Tojsama 14 tiene una participación del 99,9%.

La presencia de familiares de Bono en puestos directivos transforma estas sociedades en herramientas de gestión patrimonial familiar. Las cuentas reflejan activos y participaciones, pero no permiten explicar por sí mismas el origen total de la fortuna ni atribuir irregularidades.

Marruecos y República Dominicana

La dimensión internacional añade más incógnitas. Joasa 2012 posee cinco inmuebles ubicados en Tánger, con un valor acumulado aproximado de 260.000 euros. Las compras se concretaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, según los documentos mercantiles referidos.

Estos inmuebles están situados en la zona de Ben Charki y tienen numeraciones adyacentes. No está claro si son parte de una única propiedad dividida en varias unidades o se trata de viviendas independientes. Los precios individuales varían entre 10.000 y 100.000 euros, conforme a la información divulgada.

La filial dominicana representa la otra conexión exterior. Teilvelpir RD, con sede en Santo Domingo, se valora en más de medio millón de euros. La documentación consultada no indica que estas acciones sean ilegales, pero sí revela que el patrimonio familiar se extiende más allá de las fronteras españolas.

En este contexto, la política ha entrado de lleno en la discusión. VOX ha demandado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aclare las posibles relaciones de la comunidad con la fortuna de Bono y sus vínculos con Marruecos. Esta solicitud tiene un carácter político y no corrobora, por sí misma, ninguna conducta irregular.

La sombra de las polémicas socialistas

El nombre de Bono también se relaciona con el debate sobre las gestiones empresariales en torno al denominado caso Koldo. En diversos informes se han mencionado contactos y operaciones vinculadas con la expansión de empresas en Iberoamérica, además de conversaciones atribuidas a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

La conexión entre una empresa o un empresario y una persona mencionada en una investigación no implica la existencia de un delito. Para establecer responsabilidades se requieren documentos, diligencias judiciales y resoluciones definitivas. Esta distinción resulta crucial en un tema donde la controversia política avanza más rápido que las verificaciones oficiales.

Bono ha cultivado, a lo largo de décadas, una imagen pública única. Fue presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso. Tras su salida de la primera línea institucional, enfocó parte de su actividad en el asesoramiento, las charlas y la gestión de inversiones. Su presencia mediática, además, se ha mantenido por su defensa del socialismo y su cercanía pública al entorno de Pedro Sánchez.

Esto explica que algunos sectores lo vean como uno de los apoyos más notorios del presidente, mientras que sus detractores lo consideran un símbolo de las contradicciones entre el discurso igualitario del PSOE y la riqueza de algunos de sus antiguos líderes. La etiqueta de “paladín de Sánchez” pertenece al ámbito político, no a un contexto jurídico.

Una riqueza difícil de explicar públicamente

La cuestión sobre el origen de la vasta fortuna de José Bono no encuentra respuesta completa en las cuentas societarias conocidas. Los registros permiten observar activos, administradores, inmuebles y participaciones, pero no siempre indican el origen económico de cada inversión ni la evolución de las empresas que han dejado de presentar cuentas.

Este vacío nutre la sospecha pública y también exige cautela. El patrimonio declarado por empresas vinculadas a una familia no se traduce automáticamente en patrimonio personal, y una inversión en el extranjero no implica irregularidades. La cuestión central es si hay información suficiente, actualizada y comprensible que permita a los ciudadanos seguir el hilo de estas operaciones asociadas a una figura que ha ocupado puestos de gran responsabilidad.

Mientras Hípica Almenara continúa sin actualizar sus cuentas y los inmuebles en Tánger amplían el mapa patrimonial conocido, el caso Bono seguirá mezclando fama, poder y dinero: tres componentes que, en el ámbito político, raramente permanecen al margen del escrutinio durante mucho tiempo.