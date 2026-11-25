La velada dio comienzo con música, banderas ondeando y una emoción palpable en San Juan. Finalizó con Jennifer Barreto coronándose como Miss Universo 2026, ante un público entregado, en una edición celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Esta puertorriqueña de 27 años se alzó con el título en la 75.ª edición del concurso, recibiendo la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, proveniente de México. Con este triunfo, Puerto Rico se convierte en el sexto país más ganador del certamen en seis ocasiones, según los datos revelados tras la gala.

Un perfil singular en la competición

Barreto no llegó a la competición con una vasta experiencia en certámenes de belleza. Según la información que circuló durante el evento, inició su andanza en el mundo del modelaje en febrero de este año y, tras unos pocos meses, logró imponerse entre más de 30 aspirantes en el certamen de Miss Universo Puerto Rico.

Su carrera profesional ha estado alejada de la pompa. Es psicóloga y trabajadora social, y posee formación especializada en diversas áreas de atención social:

Psicología.

Trabajo social.

Intervención en trauma.

Protección infantil.

Prevención de la violencia doméstica.

Prevención del suicidio.

Evaluación de necesidades comunitarias.

Esa formación profesional permitió que su candidatura ofreciera una imagen fresca. Barreto no solo era la representante de Puerto Rico en el escenario, sino que encarnaba una mezcla de preparación académica, experiencia social y una reciente entrada en el mundo de los certámenes.

La organización Miss Universe destacó que la final reunió a representantes de 116 países y territorios. La puertorriqueña se impuso en una competición que este año volvió a celebrarse en un territorio con una rica tradición en el certamen.

La sexta corona que conquista Puerto Rico

El éxito de Barreto enriquece la trayectoria de Puerto Rico en Miss Universo. Antes de esta edición, la isla ya había conseguido cinco coronas, lo que la colocaba entre los territorios más reconocidos en el concurso.

Con esta nueva victoria, el ranking histórico se presenta de la siguiente manera:

Posición País o territorio Coronas 1 Estados Unidos 9 2 Venezuela 7 3 Puerto Rico 6 4 México 4 4 Filipinas 4

Estados Unidos se posiciona al frente con nueve títulos. Venezuela le sigue en segundo lugar con siete, mientras que Puerto Rico ahora ocupa el tercer puesto, desmarcándose tras superar la cifra que presentaba antes de la gala.

La clasificación ilustra también la significativa presencia de Latinoamérica en la competición. Venezuela ha brillado al ganar en siete ocasiones, y México alcanzó su cuarta corona gracias al triunfo de Fátima Bosch en 2025. Filipinas cuenta, al igual, con cuatro títulos en su haber.

Un certamen que evoluciona entre tradición y modernización

Miss Universo sigue siendo uno de los concursos de belleza más prominentes a nivel mundial, aunque su estructura ha ido evolucionando. Las candidatas ya no se limitan únicamente a exhibir imagen y pasarela. Hoy en día, la formación, la comunicación, los proyectos personales y la capacidad para representar una causa ocupan un lugar predominante en el desarrollo del concurso.

La edición de 2026 también estuvo marcada por el contexto reciente del certamen. La organización enfrentó un año cargado de cuestionamientos y controversias acerca de la transparencia de la competición, mientras intentaba mantener el atractivo de una gala internacional que logra captar la atención de millones.

En este marco, la victoria de Barreto tiene un matiz difícil de repetir: logró triunfar en casa, ante un público que convirtió cada momento en una celebración colectiva. El Coliseo de Puerto Rico no solo fue el escenario de la final, sino también una extensión del apoyo popular que acompañó a la representante local durante toda la velada.

Barreto toma el relevo de Fátima Bosch y se convierte en la nueva imagen internacional de Miss Universo. Su reinado comienza con una historia poco convencional: la de una profesional de la psicología y el trabajo social que, a pocos pasos de debutar en el mundo de los concursos, se alzó con la corona en San Juan.

Para Puerto Rico, esta noche deja un legado que ya forma parte de su historia cultural: seis coronas mundiales y una nueva reina celebrada por miles de personas desde el mismo escenario donde alcanzó la victoria.