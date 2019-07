El enredo bisexual de Taylor Swift que revoluciona EEUU

Muchos fans están muy pendientes de todo lo que dice y hace la artista. Taylor Swift por fin ha hablado. Ella siempre ha preferido guardar silencio y mantenerse en un segundo plano cuando se trataban temas tan espinosos como la política. Ella solo regalaba su música y punto. Por esto muchos la criticaban por dar a entender que estaba a favori de la política de Donald Trump. No obstante, por fin ha roto su silencio, según recoge Christian Morales en dg.

La cantante ha aclarado de una vez por todas sus ideas políticas que para nada eran las que se pensaban sus seguidores. Swift pidió el apoyo a los candidatos demócratas al Senado y a la cámara de representantes. Es decir no apoya para nada a Trump y desde luego tampoco su política. Pidió el voto precisamente para hacerla desaparecer de una vez por todas.a

Si pensaban que Taylor Swift iba a quedarse callada se equivocaban. Después de mucho tiempo en silencio ha soltado todo lo que llevaba dentro y ha estallado. La joven ha continuado escribiendo mensajes en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 115 millones de seguidores. Su última opinión la dio el pasado año cuando apoyó la marcha contra las armas que tuvo lugar hace un año en Estados Unidos.

Sus seguidores han aplaudido un bonito gesto que ha tenido esta misma semana. Donar 100.000 euros a la organización Tennessee Equality Project que trabaja por proteger a todos aquellos miembros del colectivo LGTBQ ante todas aquellas leyes que se están aprobando en aquella zona de Estados Unidos (una de las más conservadoras del país) y que se alejan de la igualdad para todos. También acompañó la donación con una carta que explica el motivo de esta. Agradecida a todo el trabajo que realizan. El propio director de la organización ha compartido la carta.

