Lovesexing apuesta por el egoísmo sano en el sexo

Nuestra forma de aprender, conocer y entender el sexo ha ido cambiando a lo largo de nuestra vida, pero seguro que ha ido acompañada muchas veces de miedos, prejuicios e ideas preestablecidas. Aunque los tabús en el sexo cada vez son más lejanos, todavía existen y los seguimos arrastrando.

Todo este fenómeno condiciona la manera de vivir nuestra sexualidad y también de compartirla. Son muchas las consecuencias de esta falta de naturalización sexual, pero nos vamos a centrar en una muy importante: Muchas veces nuestra atención está más dirigida hacia la persona con la que estamos manteniendo una relación sexual que hacia nosotros mismos, y olvidamos que el encuentro sexual es la decisión de compartir nuestro placer y, no solo la de contentar o evitar desilusionar a la otra persona. Esto provoca que no seamos capaces de disfrutar plenamente del sexo y como consecuencia, no hacemos disfrutar a la otra persona.

Altruismo excesivo

Pensar más en la otra persona al momento de tener relaciones sexuales es muy común. ¿Cómo influye el altruismo excesivo en el sexo? Por ejemplo, cuando al sujeto A le cuesta alcanzar el orgasmo, la obsesión por llegar se vuelve excesiva y el sujeto B se hace responsable de esto, lo que puede llegar a agobiar al sujeto A, que empieza, a su vez, a sentirse culpable. Otro problema es que sujeto A tenga eyaculación precoz y no pueda parar de pensar en no decepcionar a sujeto B, por lo que ninguno de los dos acabará disfrutando del sexo. El sano egoísmo, buscar el placer propio, hace que estemos más relajados y, además, ver al otro disfrutar es una de las cosas más excitantes en el sexo.

Satisfacerme como prioridad

