Los españoles saben cómo matar el aburrimiento: sube el consumo de porno durante la cuarentena

El estado de alarma en el que nos encontramos para frenar la propagación del coronavirus nos ha llevado a los españoles a cambiar nuestra vida social. Teletrabajo, videollamadas, juegos online o lectura se han convertido en nuestro día a día y en muchas ocasiones el no poder salir de nuestra casa nos lleva al aburrimiento y a tener que buscar una forma para pasar nuestro tiempo libre.

Esta situación ha producido que el consumo de pornografía se haya disparado. Una de las plataformas pornográficas más conocidas mundialmente, Pornhub, ha elaborado un estudio sobre este cambio de tendencia que a surgido a raíz de la cuarentena. Esta tendencia ha comenzado a evidenciarse a partir del 10 de marzo, el mayor pico se registró el pasado 24 de marzo, el mismo día en el que Pornhub anunció que todo su contenido estaría a disposición del usuario de manera gratuita, el consumo a nivel mundial ha crecido un 18,5%.

Según el gráfico, el consumo de pornografía se ha incrementado durante la semana, pero durante los fines de semana se mantiene prácticamente igual. De hecho, en España se ha disparado hasta un 61 % por encima de la media en nuestro país durante el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo. En segundo lugar se encuentra Italia con un un 57% y en la tercera posición Francia con un 38,2%.

Además, este incremento no distingue de sexos. El 24 de marzo el portal detectó que tanto hombres como mujeres, habían incrementado el acceso al porno de la misma manera en un 21,5%. En Italia con 36%, México con 34% y Francia con el 33%, como los países que más aumentaron el tráfico de usuarias.

