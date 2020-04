5 consejos para mantener viva la llama durante el COVID-19

El amor es un sentimiento muy potente y poderoso. Uno que influye en todo, que hace verlo de color de “rosa” y brillante. Incluso modifica las acciones o formas de pensar diarias. Algo incontrolable que intensifica todas las emociones tanto positivas como negativas. Se puede sentir hacia familiares, amigos y más especialmente por amantes y parejas.

Pero no basta con sentirlo, hay que cuidarlo. Sobre todo en situaciones como la que se vive actualmente. Una muy especial en la que se pueden dar dos casos:

Un primero en el que, con suerte, durante la cuarentena y confinamiento en multitud de países toque convivir junto con la pareja o el amante.

En cambio y por segundo lado, es probable que haya que estar durante un tiempo separados. Una semana, un mes, dos… La incertidumbre, el miedo, el cambio de rutina, la distancia o intensa convivencia, el bombardeo de noticias constantes del COVID-19 y un largo etcétera que no deja indiferente a cualquiera.

Todo esto afecta, y mucho, a cualquier tipo de relación. En un momento en el que, desde la mayoría de gobiernos, se pide unidad y pensamiento colectivo, puede que el resultado sea la separación. Sobre todo con el aumento del deseo y el ansia por el contacto físico y, cómo no, las relaciones sexuales junto a la pareja. Es por ello que hay que saber actuar para cuidarlas y superar la pandemia más fortalecidos.

Tips para mantener y fortalecer la relación en tiempos de COVID

1. La comunicación. Tener un espacio propio de confianza en el que poder expresarse con sinceridad es la clave. Mantener el contacto, en persona o a distancia. Sacar todo lo que se acumula dentro de uno mismo estos días. Esas manías de la convivencia que de normal no suelen significar mucho, ahora se convierten en algo insostenible. O puede que la falta de contacto físico se convierta en demasiado. Poder hablarlo y solucionarlo antes de que sea algo imposible. La gran pregunta es cómo. Y cómo no, la respuesta pasa por hablarlo y desahogarse.

2. Es muy importante continuar con una rutina lo máximo posible, aunque sea en casa. Algo de ejercicio, mantener el contacto con los seres queridos, teletrabajo, ver alguna película o serie… Las opciones a las que poder recurrir para ello son realmente diversas. De esta manera se mantiene la concentración y la mente ocupada, dándole así sentido al transcurrir de las horas y pasar de los infinitos días y noches. Cosas que se pueden hacer juntos o separados. Compartir tiempo y echarse de menos de vez en cuando, es básico en una relación.

3. Ya sea por aplicaciones online o en propia persona se puede mantener el contacto. Por ello en tercer lugar se encuentra, demostrar atracción y cariño. Parece que ya no hay excusas para no hablar y mantener viva esa llama de pasión que inició la relación. Aunque eso no significa estar veinticuatro horas pendiente de esa persona especial. Alguna videollamada más atrevida, quizás un striptease o hasta donde se desee llegar más allá del “¿qué tal el día?”. A lo mejor algo de sexting, escribiendo todos lo deseos que pasan por la imaginación y que se harían realidad estando físicamente en la misma habitación. O incluso ir un poco más allá y decirlo de viva voz para escuchar la respuesta y hacerlo más excitante. Todo para que la pasión y la atracción sean más fuertes que la cuarentena. Formas originales de hacerlo más allá de enviar contenido en forma de las típicas fotos y vídeos eróticos a la pareja.

4. En el cuarto lugar, se necesita mostrar interés, por ambos lados. Cómo se está pasando la situación, el estado de los familiares o amigos o sencillamente cómo se ha levantado esa mañana. Pequeñas muestras que indican una preocupación por una persona y que hace que ella o él se sientan cuidados y queridos.

5. Por último y quinto lugar, pero no por ello menos importante, es el romanticismo. Pero no ese que muestran los libros o películas de enviar flores y leer poemas. Se trata de detalles y cosas que se pueden hacer para demostrar afecto y amor. Un simple mensaje de “buenos días”, algún “te quiero”, unas palabras bonitas e incluso un “he escuchado esta canción y me he acordado de ti” o “creo que esta película te gustaría”. No hace falta grandes cosas para demostrar los sentimientos ni nada material.

Y es que, al final, lo que importa, son esos pequeños detalles. Eso que parecen “tonterías” o cosas tan sencillas y que solemos pasar por alto, es lo que verdaderamente importa. Detalles que hacen más llevaderos los días y que ahora con la pandemia se han revalorizado junto a los besos y los abrazos. Esas “cosas” son las que ahora, más que nunca, pueden salvar esa relación y que dan esperanza en estos tiempos difíciles. Porque todo esto, lo superaremos juntos.