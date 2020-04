Terelu Campos, caliente como una sartén en el confinamiento, confiesa con quien se haría un trio sexual

Cada cual lleva el confinamiento como puede y da la impresión de que la siempre ocurrente Terelu Campos lo lleva regular.

Unos echan en falta el deporte, otros los bares, alguno los paseos por el parque y Terelu bastantes cosas, incluido el sexo.

Todo ha saltado en una charla informal -por Skype– entre Carmen Lomana, Terelu Campos y Cristina Rodríguez, que se han reunido online para hablar de cómo están llevando la cuarentena.

Lo han hecho en el canal de Youtube ‘Una habitación propia’, y a la misma conversación se han unido más tarde Daniela Blume y Carla Hinojosa.

Estaba muy educada Lomana recomendando a Terelu utilizar algún juguete sexual durante este confinamiento, cuando la hija de María Teresa le ha pegado un corte:

«Primero lo pruebas tú y luego me llamas y me lo cuentas».

Vista la gracía que hacía a la concurrencia, Terelu se ha lanzado en tromba:

«Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma».