Kriss Jenner: “El sexo a mi edad es precioso, siempre tengo ganas»

La cabeza detrás del imperio de las Kardashian rompió el silencio.

Kriss Jenner, a sus 65 años, mantiene una relación sentimental con el empresario Corey Gamble quien aparece poco en el reality familiar, pero es su pareja desde el año 2014 y a quien se unió tras la ruptura con Kris Jenner, que se cambió de sexo y ahora se llama Caitlyng.

Toda una telenovela aunque es la vida cotidiana de las Kardashians.

Hay que recordar que fue Jenner quien pudo materializar en éxito las polémicas escenas sexuales protagonizadas por su hija, cuando era una desconocida amiga de Paris Hilton. Una verdadera alquimista que ha transformado en oro los desastres de sus hijas.

Mientras Kim admitía en 2018 que su cabeza se aceleraba a cometer locuras gracias al éxtasis, su madre aprovechó el alboroto para construir el programa de telerealidad ‘Keeping Up With the Kardashians’.

«La primera vez que consumí éxtasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Siempre algo malo pasaba», confesó Kim Kardashian.

Ahora la madre de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie ha reventado la audiencia de su programa con unas declaraciones muy íntimas, Kriss desveló cuál ha sido la clave para que su relación se mantenga funcionando a pesar de los 26 años de diferencia que tiene con Corey.

«Una química sexual arrolladora».

Sin pelos en la lengua lo ha dicho la mayor del clan Kardashian-Jenner, y añadió: «No sé lo que me pasa, pero creo que no es normal porque siempre tengo ganas, ya me entiendes…«, en una extraña confesión a su amiga Faye Resnick.

Y es que la matriarca de las Kardashian se ha ganado a pulso la fama de ser muy ardiente, tanto, que sus propias hijas suelen gastarle bromas por ser víctima de una libido muy alta, como si fuera una adolescente, pero ella considera que todo es culpa de su joven novio, «como una canción del músico Luther Vandross».

“El sexo a mi edad es algo precioso y mis niñas no comprenden lo afortunada que soy de seguir sintiéndome así. Tengo que aprovechar el momento”, finalizó.