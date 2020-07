A la hija de Daddy Yankee se le abre la bata y muestra toda su ‘gasolina’

View this post on Instagram

A mi papito hermoso 😍 happy daddy’s day! 🦸🏽‍♂️ te amo con todo mi corazón. Eres el mejor papá que existe en todo el mundo!!!! Siempre ejemplar, líder, amoroso, cariñoso y payaso 🤣❤️ Eres lo máximo papi. Dios me bendijo con un padre como tu ✨ TE AMO 😘 #FathersDay #daddysgirl