Shakira sufre un accidente bailando y se le baja sensualmente el pantalón

View this post on Instagram

Loca !🔥🔥🔥🔥💛💛💛 • • • • • • • • • • #Shakira #Shakifans #Tbt #Throwback #2010 #MusicVideo #Loca #Barcelona #Memories #GoodTimes #Body #Goals #Beautiful #Sexy #Pretty #Fire #Girl #Queen #Latina #Colombia #Barranquilla #FollowMe #Instagram.