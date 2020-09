Transparencia de infarto: pillan a Kim Kardashian en Malibú grabando la última temporada del reality

La familia Kardashian está en plena grabación de la última temporada del reality «Keeping Up With the Kardashians».

Por ello, este fin de semana Kim Kardashian fue vista junto con su hermana Khloe y Scott Disick. Los tres se encontraban ante las cámaras de Malibú, en lo que será el final del reality tras 20 temporadas estrenadas en los últimos 14 años.

Con los sentimientos a flor de piel

Aunque la familia está en conversaciones con plataformas como Netflix, Amazon y Apple TV+ en búsqueda de un acuerdo para retomar la TV, una de las hermanas Kardashian la está pasando muy mal.

«Ayer se lo contamos al equipo, y por supuesto todos acabamos llorando. Aunque creo que Khloé es la que peor lo está llevando. No ha parado de llorar desde que tomamos la decisión de terminar el programa. Por cierto, una decisión muy dura, no voy a mentirte. Estamos todos con los sentimientos a flor de piel», explicó Kris Jenner.