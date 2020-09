A Susanna Griso no le interesa el ‘nuevo sexo’ en época de coronavirus: «Veo imposible hacerlo así»

La emisión de ‘Espejo Público’ (Antena 3) del 16 de septiembre de 2020 ha abordado las recomendaciones aportadas por la Agencia de Salud Pública a la hora de mantener relaciones sexuales en tiempos de coronavirus según las cuales es preferible no besar ni intercambiar saliva con personas no convivientes, practicar el acto en espacios abiertos y bien ventilados, ducharse y lavarse las manos antes y después de hacerlo y desinfectar los juguetes sexuales, entre otras «normas clave».

En caso de no tener pareja estable o estar buscándola, se sugiere la masturbación, el ‘sexting’ -«compartir contenido erótico a través del móvil»- y el visionado de vídeos eróticos.

Tras aclarar estos puntos, Susanna Griso conectaba en directo con la sexóloga y psicóloga Lorena Berdún para conocer su opinión «sobre el sexo virtual y lo que más me complica a mí la vida: lo de dar pocos besos o hacerlo con mascarilla«.

En lo referido a «lo de los besos», mientras Berdún se mostraba dubitativa, Griso aseguraba que «hacer el amor sin besos lo veo imposible».

«En el beso va la información de la pasión», replicaba entonces el colaborador Ángel Antonio Herrera, a lo cual la conductora agregaba que «estamos de acuerdo… A mí no me interesa el amor sin beso; a mí el sexo sin beso ya no me interesa.