Un descuido ‘provocado’ de ‘Sálvame’ deja ver a uno de sus colaboradores completamente desnudo en directo

El periodista Jesús Manuel Ruiz ha sido el protagonista indiscutible de la emisión de ‘Sálvame’ (Telecinco) de este 24 de septiembre de 2020, y el motivo que le llevó a serlo no es otro que su aparición en pantalla completamente desnudo.

Con la justificación de que es «más íntimo llorar que salir desnudo” en directo por bandera, el colaborador decidía taparse únicamente con un albornoz para plantar cara a una comprometida foto suya que Kiko Hernández había recibido a primera hora de la tarde y demostrar que exhibirse como dios nos trajo al mundo no es nada extravagante.

Tenemos que empezar a normalizar el ver un cuerpo desnudo. Cosas peores vemos en las noticias, en el cine o en los periódicos. Si yo también he visto a Jesús Manuel completamente desnudo en Salvame. #yoveosalvame pic.twitter.com/DdXTqxYdPF

Aunque su idea era descubrirse totalmente ante los allí presentes y que, desde realización, taparan sus genitales -lo hicieron con un logotipo gigante de un tomate- para que los espectadores no pudieran verlos desde sus casas, un descuido del formato provocado por una de las cámaras terminaba captando el desnudo integral de Jesús por unos segundos.

En redes sociales ya hay usuarios que apuntan que errores como este «no se cometen fortuitamente» y que el programa «ya no sabe qué hacer» para ganar audiencia.

SE LE ACABA DE VER TODO A JESÚS MANUEL EN SÁLVAME ES QUE NO PUEDOOOOOO pic.twitter.com/6THen2fqGy

#salvame #salvametomate #jesusmanuel #salvame_oficial #desnudo #todoporlaaudiencia no juzgo por el desnudo, pero ya no saben qué hacer por audiencia. Estos errores no se cometen fortuitamente. pic.twitter.com/hmy4lHWS1e

— buho24 (@buho241) September 24, 2020