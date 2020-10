Daniela Blume confiesa el inesperado lugar público en el que le encanta practicar sexo

View this post on Instagram

encontré estas fotos bajo el cojín del sofa favorito de mi Abuelita, dos días despues de su partida hacia el otro lado del velo. Jajaj me las debió coger en algun momento y las tenía ahí 😍😍😍✨✨✨ Es curioso pk ella las guardó para recordarme a mi y ahora yo las guardo para recordarla a ella. 🙏🏼🦋