El desnudo de JLo, con guantes de boxeo, que aún tiene a la peña pidiendo pelea

Pocos pueden resistirse a los encantos de Jennifer López.

La cantante de origen puertorriqueño ha dejado numerosas poses para todo tipo de portadas, su relación con el mundo del deporte siempre ha estado allí, mucho más desde que unió su destino con el exjugador de los Yankees de Nueva York, Álex Rodríguez.

Pero no todo ha sido béisbol en estos años para JLo, la cantante de ‘Pa’ Ti y Lonely’ hace algún tiempo protagonizó un desnudo que es imposible olvidar, solo los guantes de boxeo blancos tapaban su cuerpo sin ropa, las cuentas de fans de la actriz de Hollywood, así lo demuestran.

Un desnudo artístico, pero uno de los más aclamados porque deja a la peña pidiendo más pelea. Aunque si algo caracteriza a ‘Jenny from the block’ es que no se rinde y da la pelea en todos los terrenos, dando siempre un poco más a quienes tanto la quieren.

Por eso apareció hace algún tiempo con un vestido negro, de tela transparente y fina, sin ropa interior y por supuesto, bien protegida.

El look fue parte de la celebración de sus cumpleaños 48. Cuando rompió corazones en Miami, pero no le bastó con mostrar de más, también dio un show privado –sin importarle que se hiciera público— en aquel 2017 cuando no habían las restricciones por el COVID-19.

Eso sí, a los 23 años la estadounidense era aún más atrevida, pero esa ya es otra historia.