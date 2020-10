Makoke calienta Instagram posando desnuda en la copa de un árbol

Hay que salir en los medios como sea y si para eso te tienes que poner en cueros y trepar a la copa de un árbol, se hace.

Makoke ha subido las temperaturas este jueves en Instagram al posar desnuda desde una cabaña construida encima de un arbol.

Ella dice que atrás quedaron las guerras mediáticas con Kiko Matamoros, Diego Matamoros y sus discusiones sobre cómo ha gestionado su vida pública.

Makoke asegura estar viviendo uno de sus mejores momentos en su existencia y que confía en el amor.

La tertuliana de Mediaset ha mostrado parte de su cuerpo, envuelta en un edredón, mientras posaba para su fotógrafo personal, su nuevo novio Javier Berrio.

En el post, la exmujer de Kiko Matamoros reflexionaba:

«La naturaleza te enseña quien eres…», decía Makoke, cuya cuidada figura ha despertado los halagos de algunos de sus más de 346.000 seguidores de la red social.

«Vaya bellezón», «Estás genial», «Vaya fotón» o «Me encantas», eran solo algunos de los comentarios que ha recibido.

Aunque Makoke insiste en que está en la gloria, no hace ni un mes que en Kiko Matamoros desvelaba en Telecinco, en prime time, el motivo por el que, según él, dejó de mantener relaciones sexuales con ella.

Al parecer, su ajetreada vida social nocturna hacía que, cuando llegaran a casa, al colaborador no le apeteciera. Según sus palabras, su por entonces mujer le causaba «rechazo» porque «estaba físicamente rara, que no la veía». Jorge Javier Vázquez le preguntó llegado este punto que si en su momento lo no hablaron:

«Eso no porque me parece muy feo decírselo. Ahora ya no me parece feo decírselo».

Sus palabras despertaron la furia de María Patiño:

«Dices: ‘Es que llegaba a casa… ¿Y tú cómo estabas? Durante 10 años has dicho lo que te ha dado la gana en tu vida. ¡Claro que superaste una deslealtad! Tenías en la discoteca a todas las demás».

«Abracé esa forma de vida porque me interesaba… En un momento empecé a sentirme incómodo», le contestó él.

Matamoros fue más allá y confesó algunos detalles del día de su boda con Makoke, que tuvo lugar en 2016, tras 16 años de relación y una hija en común:

«Me perdí a las mellis, a DJ Nano… Subimos champán y unas cosas para hacer la fiesta aparte… No me da la memoria para mucho por el estado en el que estaba. Sí recuerdo que no estuve con ella en la boda prácticamente nada».

Algunos se preguntaban quién le había hecho la foto. Todo apunta a que el afortunado es Berrio, un patrón de barco pamplonés afincado en Ibiza con el que le ha dado una nueva oportunidad al amor.

Ella misma ha confesado estar en uno de los mejores momentos de su vida.