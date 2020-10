Unos leggins le juegan una ‘mala pasada’ a Jennifer López: ¿qué otras famosas sufrieron el mismo descuido?

Los leggins se han convertido en una de las prendas más utilizadas por Jennifer López.

La artista logró sacar el lado más sensual de una prenda que, además de cómoda, muestra al detalle las curvas. Sin embargo, un descuido puede convertir a los leggins en un ‘enemigo’.

Así lo ocurrió a JLo.

La artista lució una textura y color que no le favoreció. No solo daba un efecto de no traer nada, sino que el estampado de piel de serpiente la hacía ver extraña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⭐jlohollywoodstar ⭐ (@jlo_legend) el 27 Sep, 2019 a las 8:57 PDT

Sin embargo, no ha sido la única en vivir un accidente parecido.

La mexicana Eiza González lució unos leggins en color beige los cuales presumieron su sexy figura, sin embargo olvidó que una de las reglas básicas de este tipo de prendas es nunca utilizar un color que se asemeje a la piel.

Ver esta publicación en Instagram #eizagonzalez #instaglam #instaglammagaz Una publicación compartida de Insta Glam (@instaglam.magaz) el 18 Ago, 2020 a las 12:18 PDT

Gomita se dejó ver con unos embarrados leggins que transparentaron su ropa interior por ello recibió algunos comentarios en sus redes sociales donde señalaban su error.

Ver esta publicación en Instagram Vamos a levantar el evento…. FELIZ MARTES MI AMORE Una publicación compartida de Gomita Oficial (@gomitaoficial123) el 15 Oct, 2019 a las 9:19 PDT

Al igual que Eiza, Kim Kardashian lució unos leggins con un tono que a simple vista podía confundir a muchos. Algunos dijeron que no fue uno de sus looks más atinados.