Cristina Castaño celebra su cumpleaños completamente desnuda y se gana el título de ‘Diosa de Instagram’

La actriz Cristina Castaño ha soplado las velas de su cuadragésimo segundo cumpleaños este viernes 30 de octubre de 2020 y, para celebrarlo como merece, ha compartido con su comunidad virtual -conformada por 1,2 millones de seguidores- una sugerente instantánea en la que aparece arrodillada sobre una cama, completamente desnuda y con la mirada puesta en el techo.

«Happy Birthday to me. A ver qué me regalo…», ha escrito la protagonista de ‘Toy Boy’ junto al post.