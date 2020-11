La foto más picante de Pilar Pascual, la protagonista del éxito de Netflix «Go! Vive a tu manera»

En «Go! Vive a tu manera» interpretó a Mía, una chica valiente, rebelde y muy feliz. Posteriormente en una entrevista dejó claro que son características que comparte plenamente con su personaje.

Su nombre es Pilar Pascual, y su interpretación en la serie de Netflix le ha dado reconocimiento en todo el mundo de habla hispana.

«Fue un año increíble, pasó de todo. El año intenso de trabajo fue el 2018, pero es genial que nos reconozcan. Me encanta que me pidan fotos y me digan ‘Gracias Pili, después de Go cambió mi forma de ver muchas cosas’ o ‘hiciste que yo luche por mi sueño’. Es es genial que hayamos logrado transmitir cosas buenas», comentó la argentina en un entrevista que concedió en 2019.

Hace un par de semanas, la cantante compartió una imagen en la que se le pude ver en un estudio de grabación, trabajando en un nuevo proyecto, «Estoy muy ansiosa por mostrarles todo lo que se viene», comentó

La foto más picante de Pilar

No obstante, la protagonista de la exitosa serie juvenil no es una niña, a sus 19 años ha mostrado madurez por su constancia en el trabajo. También ha dado muestras de su crecimiento.

En agosto de este 2020 compartió una foto que enamoró a sus fans, hasta el momento es el post más picante que ha compartido.