¿Jennifer López desnuda?: La diva parece no llevar nada debajo en otra polémica foto

Jennifer López no para de cautivar a sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

Con 51 años, cumplidos el pasado mes de julio, sigue haciendo babear a sus seguidores. A veces con sus movimientos de cadera y su sensual técnica de baile y en otras otras oportunidades simplemente con una pose.

Es lo que todos pueden ver, pero pocos saben cómo lo hace JLo, aunque propio testimonio desveló parte de la fórmula secreta:

«Entreno tres o cuatro veces por semana durante una hora. No entreno tanto como cuando era más joven. Ahora he aprendido a hacerlo de manera más inteligente», aseguró respecto de su preparación para ‘Estafadoras de Wall Street’, que le obligó a aprender ‘pole dance’ o baile en barra.

«Es lo más duro que he tenido que aprender. Es duro para tu cuerpo. Me he hecho cortes y dado muchos golpes a lo largo de mi carrera pero nunca había estado tan dolorida como en los ensayos de pole dance. No quería parecer que estaba en el Circo del Sol, solo quería parecer convincente en la película», explicaba la actriz.