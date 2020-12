Naomi Campbell, ‘desnuda’ en las calles de París

Naomi Campbell sigue siendo una de las mujeres más deseadas del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi)

En los últimos meses, la modelo ha pasado de ser considerada una hipocondríaca por usar guantes y mascarilla para volar o por desinfectar todas las superficies cerca de su asiento a convertirse en una especie de gurú sobre cómo viajar de forma segura durante la pandemia del coronavirus.

En marzo, la modelo acaparó un sinfín de titulares al compartir una fotografía en la que mostraba el atuendo en el que se había enfundado antes de poner un pie en el aeropuerto, que la cubría de pies a cabeza e incluía unas gafas de protección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi)

La publicación hizo que resurgiera a su vez un vídeo que había grabado anteriormente mostrando todas las precauciones que toma habitualmente antes, durante y después de subirse a un avión.

Ahora Naomi ha desvelado que tiene activado el servicio de compras recurrentes en Amazon para recibir periódicamente los monos como el que llevaba puesto en la mencionada imagen y que parecen haberse vuelto muy populares gracias en parte a ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi)

“Hubo un momento en el que no me llegó mi entrega habitual porque se habían agotado las existencias y me entró el pánico, a pesar de que en realidad no tenía previsto ir a ninguna parte”, ha confesado ella en declaraciones a la revista WSJ.