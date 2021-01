La foto de Kim Kardashian con unos ajustados biker shorts que te dejará con ganas de ser su bicicleta

Kim Kardashian dejó a todo el personal alucinando al posar con unos ajustados biker shorts.

La socialité ha demostrado a lo largo de los 15 años de grabaciones de su reality show “Keeping up with the Kardashians” que no importan las incomodidades por las que pase con tal de lucir sexy, lo cual dejó ver ahora en su más reciente publicación de Instagram.

La empresaria apareció en una sugestiva fotografía, y para lucir su espectacular retaguardia se montó en el respaldo de un sillón de original diseño, usando unos biker shorts negros y un top que acentuó su curvilínea figura.

Con un total look de color moka, Kim Kardashian causó sensación al mostrar su nueva imagen que consta de una extrema cola de caballo complementada con una bandana; mientras tanto, en febrero se estrenará la temporada final de su exitoso reality show.