Así presumió de cuerpazo Jennifer Lopez en la toma de posesión de Joe Biden

Jennifer Lopez aprovechó la toma de posesión de Joe Biden para demostrar ante todo el mundo que cuenta con un cuerpazo.

La cantante, a su llegada a Washington, compartió una instantánea de su monocromático look de la diseñadora italiana Alberta Derretti.

De pies a cabeza JLo se vistió con una gabardina gris carbón, unos pantalones holgados, botas, una blusa de lana y un sombrero fedora.

Para enmarcar todo el look portó un cinturón texturizado, una bolsa de mano marrón con relieve de cocodrilo y unos lentes de sol.

Sin duda es una prueba de que se puede viajar cómodamente y no perder el estilo. Pero esto no fue todo pues el glamour continuó luciendo un look oversize Chanel a cuadros con el que causó sensación.

Los holgados pantalones y el largo abrigo con estampado de pico de gallo quedaron increíbles con la blusa blanca y su característica cola de caballo.

Su desfile de estilo finalizó la mañana de este miércoles 20 de enero con el sensacional look blanco Chanel que lució para su interpretación en donde además envió un mensaje histórico a la nación de Estados Unidos.