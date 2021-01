Khloé Kardashian presume de ‘parachoques’ al hacer pilates en unos ajustados leggings negros

Khloé Kardashian no dejó sin mostrar ningún detalle de su ‘parachoques’.

La hermana de Kim Kardashian ha tenido una gran transformación con el paso de los años, pues en un principio era conocida como la hermana más curvilínea de las hermanas Kardashian.

Ahora es toda una promotora del ejercicio y de los cambios que pueden modificar la figura.

Recientemente, en sus historias de Instagram la rubia publicó tres videos en los que lució al máximo su retaguardia usando unos ajustados leggings negros de su propia marca; todo esto antes de iniciar una sesión de Pilates.

Al igual que sus hermanas, Khloé ya terminó de grabar su participación en el reality show “Keeping up with the Kardashians”, que llegará a su fin este año. Pero también aportará contenido en el nuevo proyecto de su familia con el canal de streaming Hulu.