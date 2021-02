Salma Hayek desvela el motivo de sus repentinas y sensuales fotos en bikini

Salma Hayek lleva unas semanas dejando a todos sus fans boquiabiertos al mostrar su cuerpo en diminutos bikinis.

La mexicana tuvo una repentina ola de publicar imágenes en bañador: posando al lado de palmeras, flotando en el agua o arrodillada a la orilla del mar, y luciendo siempre un modelito diferente.

Ahora la mexicana ha explicado que sólo quiere mostrar los frutos de su duro esfuerzo después de “perder un montón de peso” a finales del año pasado a base de ejercicio antes de irse de vacaciones.

“Pero después de la primera semana, y de enterarme de que todo el mundo iba a volver a confinarse, empecé a comer de nuevo”, ha bromeado en declaraciones al portal Entertainment tonight.

Desde entonces, Salma ha seguido compartiendo las instantáneas en la playa que tiene guardadas en su teléfono móvil para levantarse el ánimo, a pesar de que al día de hoy no conserva ese mismo aspecto, o al menos eso es lo que afirma ella.

También sabe que sus seguidores empiezan a hartarse de ver siempre el mismo tipo de contenido y que se sienten algo confusos al pensar que se pasa la vida en bikini, así que ha prometido parar en los próximos días.

“Van a creer que me pongo uno diferente cada día, pero no, las fotos son todas del mismo sitio”, ha aclarado. “Voy a compartir sólo otra más. Casi me estoy quedando sin ellas, pero no sé si a los demás les pasa lo mismo… menudo 2021”.