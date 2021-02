Emily Ratajkowski posa totalmente desnuda para presumir de barriguita

Emily Ratajkowski demuestra que puede ser totalmente sensual y provocativa aún en la etapa final de su embarazo.

La modelo de 29 años se quitó toda la ropa para una producción fotográfica en blanco y negro publicada en Instagram.

Ratajkowski posó para los fotógrafos Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin.

La modelo subtituló la imagen con el siguiente texto: “Estoy increíblemente agradecida de tener este momento especial en mi vida capturado por mis colaboradores y amigos soñados, @inezandvinoodh. ¡¡Gracias!! Estaba de 33 semanas aquí”.

A principios de esta semana, la modelo mostró su panza de embarazada en una selfie.

“A veces me siento como Winnie the Pooh en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un trasero jugoso. De cualquier manera, sé que voy a extrañar esas patadas muy pronto”, escribió en su publicación que, como siempre, obtuvo millones de likes y miles de comentarios de sus seguidores.

Recientemente, la actriz se abrió sobre su embarazo y sobre la maternidad.

“Nunca entendí realmente cómo sería formar una familia. Es una experiencia increíble que me abre los ojos y me siento realmente afortunada ’’, dijo en un reciente entrevista. “No sé cómo será la maternidad, por supuesto, porque esta es mi primera vez y todos tienen experiencias y perspectivas tan diferentes”, añadió. “Entonces, lo mejor que se puede hacer es confiar en el proceso y tomar cada día a la vez y luego ver a dónde me lleva este viaje”.