La sensual maternidad de Emily Ratajkowski: presume de pancita, totalmente desnuda

Emily Ratajkowski demostró que puede convertir dotar la maternidad de mucha sensualidad.

La modelo ha documentado puntualmente la evolución de su embarazo. Sola o junto a su marido, la actriz de 29 años no ha dudado en mostrar el momento más importante de su vida ante sus más de 27 millones de seguidores.

Era en el mes de octubre pasado año cuando la famosa modelo británica- estadounidense anunciaba el embarazado de su primer hijo junto a Sebastian Bear-McClard, actor y productor con el que se casó por sorpresa en una discreta boda en 2018.

En una entrevista para la revista Vogue, Ratajkowski dijo que no quiere conocer el sexo de su bebé hasta su nacimiento: “Cuando mi marido y yo contamos a nuestros amigos que estoy embarazada, la primera pregunta que me hacen siempre después de darme las felicitaciones es si sé qué quiero tener. A nosotros nos gusta responder que eso es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla 18 años y nos lo haga saber”.

Ahora, en otro capítulo gráfico de su embarazo, la top model ha publicado nuevas instantáneas que podrían ser las últimas antes de dar a luz dentro de unas pocas semanas.