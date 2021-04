La agitada vida de Xuxa: reina de los niños, actriz porno y agitada vida sentimental

Muchos la recordarán como la reina de los niños en España y en gran parte de Latinoamérica

¿Quién, con más de 40 años, no recuerda este estribillo pegadizo ‘Ilar ilar ilar ié, oh, oh, oh… ilar ilar ié, oh oh oh’?

Sin embargo, María da Graça Meneghel, más conocida como Xuxa, nacida en el pequeño municipio de Santa Rosa, dentro del estado brasileño de Río Grande del Sur, fue mucho más que un icono televisivo para los más bajitos de la casa.

Porque en España, más allá de participar en un programa infantil en Telecinco y que posó en paños menores para la revista Semana, poco más se ha sabido de esta cantante y actriz.

Y su vida ha sido de lo más ajetreada.

Con apenas 17 años, en 1982, debutó en la gran pantalla y ya era novia de la que fue gran estrella del fútbol mundial, Pelé.

La cinta, bajo el título de ‘Amor, extraño amor‘, ofrecía a los espectadores la imagen de una actriz que tuvo que interpretar a una prostituta que mantenía una relación con un niño de 12 años en el burdel donde trabajaba. El film de Walter Hugo Khouri era de alto contenido erótico y fue estrenado solo para mayores.

Lo que hubiera quedado en una mera incursión sin pena ni gloria en el mundo del celuloide le provocó más de un quebradero de cabeza.

En 1983 el director de televisión Maurício Sherman la convocó para conducir Clube da Criança en la pantalla de la brasileña Rede Manchete. Maria se convirtió para siempre en Xuxa y fue el papel que ya nunca quiso dejar de hacer.

El problema es que años después, con Internet y unos buscadores potentes, la artista veía continuamente que se la relacionaba con la película erótica que había protagonizado.

Y a pesar de que logró sacarla de circulación en casi todos los países, perdió con Google un juicio en el que intentó que el gigante de Internet elimine la búsqueda de su nombre sumado al término ‘pedofilia’. Todavía circulan fotos de Xuxa con el entonces niño actor, Marcelo Ribeiro.

PAREJAS DE TODO PELAJE

Otro de los aspectos que siempre han despertado interés han sido sus relaciones amorosas.

Al margen de la de Pelé, también fue pareja entre 1988 y 1990 del ídolo del automovilismo Ayrton Senna, tricampeón del mundo de Fórmula 1.

Con el actor y modelo Luciano Szafir, Xuxa encontró una nueva forma de amor, ya que juntos decidieron ser padres.

Durante casi 13 años la pareja se la pasó yendo y viniendo hasta que en 2009 pusieron un corte definitivo a la relación.

Desde 2012, la actriz y cantante comparte su vida con Junno Andrade, artista y piloto de Harley Davidson con quien incursionó en un estilo de vida vegano y mucho más relajado.

Pero aun así no olvidó su romance con Pelé y las supuestas infidelidades de este. Tanto es así que llegó a decir esto del exfutbolista carioca:

Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo al mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía que yo era ‘la amistad colorida’, como si tuviéramos una relación abierta, y juro que yo nunca lo supe. Dijo que era una relación abierta, pero abierta solo para él.

DECLARACIONES CONTROVERTIDAS

Xuxa, en Brasil, sigue siendo una celebridad y cualquier declaración suya supone todo un impacto.

En plena pandemia del Covid-19, la artista habló de utilizar las vacunas experimentales en presos y no en animales. Después de que medios de todo el mundo levantaran sus declaraciones y que activistas por los derechos humanos pusieran el grito en el cielo por estos comentarios, la artista brasileña decidió pedir perdón.