El cuerpazo de la rusa Irina Baeva en un diminuto bikini

Irina Baeva está subiendo, aún más, la temperatura de un cálido Miami.

Para hacer felices a sus millones de seguidores, la rusa publicó en Instagram con unas fotografías en las que aparece recostada en un camastro, usando un sexy bikini rosa con el que presumió su bronceado y tomando un mojito.

Las imágenes cuentan con más de 87.000 likes.

La bella actriz rusa se encuentra con su novio Gabriel Soto, quien viajó a Miami para presentarse en algunos programas de televisión.

En días recientes Rosalba Ortiz (ex suegra del actor) hizo declaraciones acerca de que no confía del todo en Irina para convivir con sus nietas, pero ésta no ha respondido a esos comentarios.

Irina Baeva contesta cada una de las preguntas que le hacen sus fans a través de las historias de Instagram, revelando datos poco conocidos acerca de ella.

Recientemente comentó que si tuviera un superpoder sería volar, y que de pequeña coleccionaba “changuitos, peluches, juguetes, figuritas de cerámica, etc.”